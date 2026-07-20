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破150年罕見紀錄！　美副總統范斯「任內喜迎第4胎」

▲▼美國副總統范斯（JD Vance）與妻子烏沙．范斯（Usha Vance）。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國副總統范斯（JD Vance）與妻子烏沙（Usha Vance）。（圖／達志影像／美聯社）

記者張方瑀／綜合報導

美國副總統范斯與夫人烏莎（Usha Vance）19日宣布喜迎第4個孩子。這名男嬰的誕生，創下美國逾150年來，首次有現任副總統在任內迎來新生兒的罕見紀錄。

逾150年首見　副總統任內迎新生兒

范斯（JD Vance）發布聲明宣布，寶貝兒子亞歷克（Alec Neel Vance）已於19日出生，「烏莎和寶寶都很健康快樂，孩子們看到弟弟也都高興壞了。」夫妻倆目前已育有2名分別為9歲與6歲的兒子，還有一名4歲的女兒。

根據白宮歷史協會資料，上一次有現任副總統當新手爸爸已是19世紀，包含1870年的科爾法克斯與1829年的卡霍恩。烏莎如今順利產子，成為美國最高公職人員任內迎接新生命的罕見案例。

▲▼范斯夫婦目前已育有2名分別為9歲與6歲的兒子，還有一名4歲的女兒。（圖／達志影像／美聯社）

▲范斯夫婦目前已育有2名分別為9歲與6歲的兒子，還有一名4歲的女兒。（圖／達志影像／美聯社）

呼應「多生子」理念　好友遇害成契機

范斯踏入政壇後多次對美生育率下降表達擔憂，曾在反墮胎集會直言，「我希望美國能有更多嬰兒。」這個不斷壯大的家庭正呼應了他提倡多生小孩的理念。

范斯透露，保守派好友柯克（Charlie Kirk）2025年遇害也是他們再添一子的原因。柯克的遺孀曾表示，很後悔沒和丈夫多生幾個孩子；烏莎坦言，這番話讓兩人深受感動並決定擴大家庭。

此外，白宮副幕僚長與新聞秘書近期也雙雙迎來新生兒，帶起了川普政府高層的「迷你嬰兒潮」。

百元孕婦裝惹議？　第二夫人幽默反擊

烏莎孕期在Podcast節目穿著一件貼身珊瑚色孕婦裝，卻遭《紐約時報》評論家認為，這呈現出「理想化的女性形象，具體形塑了催生運動」。

對此，烏莎在社群幽默反擊，表示既然大家都知道這件僅8.75美元的Old Navy孕婦裝有何政治意義，她簡直等不及想聽紐時怎麼評論她的壓力襪了。她直接公開收據，要大家專心聽故事就好。

范斯也發文大讚妻子節儉，「她用8.75美元買到原價50美元的洋裝。美國民眾們，來見見你們未來的聯邦預算局長吧！」

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