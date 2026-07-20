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太麻里警深入社區宣導　結合有獎徵答提升防詐及交安意識

▲大武警察分局太麻里分駐所前往太麻里鄉泰和村關懷據點辦理防詐騙及交通安全宣導。（圖／記者楊晨東翻攝）

▲大武警察分局太麻里分駐所前往太麻里鄉泰和村關懷據點辦理防詐騙及交通安全宣導。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

為提升社區長者防詐騙意識及交通安全觀念，台東縣警察局大武分局太麻里分駐所日前前往太麻里鄉泰和村關懷據點，舉辦防詐騙、交通安全及拒絕酒駕宣導，透過案例分享、互動問答及有獎徵答等方式，讓長者在輕鬆活潑的氛圍中學習實用的安全知識，現場互動熱烈、反應踴躍。

宣導活動中，員警針對「假投資」、「假檢警」、「猜猜我是誰」及「解除分期付款」等常見詐騙手法進行說明，提醒民眾如接獲要求匯款、操作ATM、提供金融帳戶資料，或假冒檢警機關的來電，務必提高警覺，牢記「一聽、二掛、三查證」防詐原則，可立即撥打165反詐騙專線、110報案專線，或向鄰近派出所查證，切勿輕易交付存摺、提款卡或帳戶密碼，以免財產受損。

此外，警方也向長者宣導交通安全觀念，提醒外出時應遵守交通規則，穿越道路應行走行人穿越道並注意左右來車；騎乘機車應全程正確配戴安全帽，汽車駕駛及乘客則應繫妥安全帶。同時再次呼籲民眾切實遵守「酒後不開車、開車不喝酒」原則，切勿心存僥倖，以維護自身及其他用路人安全。

活動最後安排有獎徵答，長者踴躍參與、積極搶答，現場氣氛熱絡，警方並贈送宣導品，進一步加深民眾對防詐騙及交通安全知識的印象，提升宣導成效。

大武警察分局表示，詐騙手法持續推陳出新，交通事故也常因疏忽或僥倖心理而發生，警方將持續深入社區、部落及各類集會場所舉辦防詐騙及交通安全宣導，透過面對面交流及互動方式，提升民眾識詐能力與安全用路觀念，共同守護民眾生命財產安全。

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