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蘋果又漲價！台灣 AppleCare+、Apple Music 服務全變貴了

▲▼ iPadOS 26 。（圖／蘋果提供）

▲蘋果 iPad、Mac 上月全面漲價，最少都貴了 3,000 元，大容量版本更出現上萬元的價差。（圖／蘋果提供）

記者黃肇祥／綜合報導

繼上月調漲 iPad 與 Mac 等硬體價格後，蘋果軟體與售後服務也跟著喊漲！台灣地區的 AppleCare+ 保固以及 Apple Music 家庭方案，近日均已悄悄上調售價。

iPad、Mac 延長保固最多漲 500 元

AppleCare+ 是蘋果提供的付費延長保固服務，消費者支付一定費用後，可將原本 1 年的保固延長至最高 3 年。期間內若電池健康度低於 80% 可免費更換電池；若不慎摔落導致螢幕或背蓋破裂，也能以較優惠的價格維修，是許多果粉購機時的加值首選。稍早，蘋果全面調整 iPad 與 Mac 的 AppleCare+ 費用：iPad 全系列調漲 300 元，Mac 漲幅則為 500 元，具體價格依機型有所差異（詳見下表）：

▲▼ 台灣 iPad、Mac 的 AppleCare+ 服務最新價格表。（AI協作圖／記者黃肇祥製作，經編輯審核）

▲台灣 iPad、Mac 的 AppleCare+ 服務最新價格表。本次價格調整主要為因應 iPad 及 Mac 產品本身的上揚成本，至於 iPhone 與 Apple Watch 等其他產品線則暫未受到影響。（AI協作圖／記者黃肇祥製作，經編輯審核）

Apple Music 僅調整家庭方案，每月貴 30 元

同樣迎來漲價的還有 Apple Music 串流音樂服務。不過蘋果本次僅針對家庭方案進行調整，月費從原本的 265 元調升至 295 元，微幅增加 30 元。考慮到該方案最多可供 6 人共享，平均每人每月僅需多負擔 5 元，對消費者的影響相對有限。至於個人方案仍維持每月 165 元，學生方案也是每月 90 元不變。

iPhone 可能是下一波？

這波漲價浪潮恐怕尚未結束。17 日蘋果率先在日本開出第一槍，調漲 iPhone 17 系列售價約 1 成。其中標準版 iPhone 17 漲價 13,000 日圓（約新台幣 2,593 元）；頂規版 iPhone 17 Pro Max 更一口氣大漲 20,000 日圓（約新台幣 3,989 元）。雖然目前台灣與美國等市場的售價尚未受影響，但外界推估，除了記憶體成本飆升外，日圓持續走跌也是日方調漲主因。即便如此，市場普遍預估預計秋季登場的 iPhone 18 漲價機率極高。台灣消費者若有換機打算，不妨多評估目前在市場上已有一定降價幅度的 iPhone 17 系列。

→iPhone 17 跌到低點了！蘋果全型號降價現況一表掌握

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