陳喬恩「2度痛斥廣東虐狗事件」　她讚1韓劇還直言：人渣就該教訓

▲台灣女星陳喬恩。（圖／翻攝自微博）

記者廖翊慈／綜合報導

廣東揭陽四名小六生虐死流浪犬旺旺一家事件（以下簡稱，旺旺事件），連日引起眾怒。四名男學生以棍棒毆打幼犬、汽油火燒旺旺，導致四隻狗慘死。相關影音、貼文等遭中國各個社群平台封殺。台灣女星陳喬恩18日二度在微博為旺旺事件發聲，更直言「人渣就該教訓」。

▲▼陳喬恩時常在社群曬出愛毛孩的日常。（圖／翻攝自微博）

▲陳喬恩二度聲援旺旺事件。（圖／翻攝自微博）

陳喬恩在微博上曬出日前的熱播韓劇《鐵拳教育》並寫下，「好棒的影集，怪物就要用怪物的方式處理，人渣就該教訓，因為不是所有的人類都是人。」留言區不少網友指出，陳喬恩這是二度聲援旺旺事件。

▲陳喬恩首度替廣東虐狗事件發聲，該篇文已遭微博刪除。（圖／翻攝自微博）

陳喬恩首度為旺旺事件發聲是在14日下午。她在微博引用相關貼文並寫下，「就只是6個字未滿十四。對生命的意義、正義、良知、公道、責任、法治在哪裡？」

她當時在文末寫道，「這種時候，只能無奈，但真心相信並且祈禱～『現世報』存在的意義！！」字裡行間透露出對此事發展的無奈及失望。不過該篇文，過沒多久就遭微博官方刪除了，而先前中國男星杜江也為此發聲，也秒遭微博官方刪文。

▲微博網友力挺陳喬恩。（圖／翻攝自微博）

陳喬恩此次發文未提及關鍵字，目前該篇微博貼文尚未遭刪除，留言區也吸引不少關注旺旺事件的網友留言，「陳喬恩這波安利很到位，以暴制暴專治各種不服，這就去圍觀」、「我就知道姐姐一定會發聲，支持姐姐」、「世界動保都發聲了究竟什麼人在裝聾作啞」、「懂姐姐的意思，這些人也該跟劇裡一樣送入少年監獄」、「謝謝姐姐為旺旺發聲」。

▲陳喬恩讚《鐵拳教育》聲援旺旺事件。（圖／翻攝自Instagram／netflixkr）

公開資料顯示，韓劇《鐵拳教育》劇情講述教育體制崩壞、校園暴力頻傳時，政府成立非常規執法單位「教權保護局」，專門以極端手段「以暴制暴」處理失控的校園案件。不少網友認為陳喬恩貼出此劇，就是在呼應旺旺事件，為了避免再次被微博刪文，而未在文中明說。

▲▼廣東4名小六生「虐死4隻流浪犬」。（圖／翻攝自微博、小紅書）

先前報導指出，影片中，其中一名男學生用鐵絲套住狗媽媽旺旺的脖子拖行，另外幾人手持棍棒一路猛敲數十下，疑似由於護崽天性，旺旺並未逃跑和反抗，被打得血肉模糊，一窩幼犬也被棍棒打死。最終，施暴者倒汽油後點火焚燒，旺旺在痛苦哀嚎中被活活燒死。

官方僅以立案調查對此事暫時畫上句點，不過眾人的怒火卻遠遠無法平息，網友們紛紛肉搜出四名男學生的姓名學校班級、家庭背景、父母工作地點等等，並將消息往海外社群傳播，盼望旺旺事件能獲得正視。

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