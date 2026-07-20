不只喉嚨痛、發燒！新冠中鏢「1症狀」最難受　一票苦主：超可怕

▲不少人確診新冠，都出現喉嚨痛、頭痛頭暈症狀。（示意圖／記者李佳蓉攝）



記者劉維榛／綜合報導

出門戴緊口罩！一名網友發現，這一波新冠症狀即使沒有發燒，也可能出現持續頭暈、腸胃不適、喉嚨乾癢沙啞、全身痠痛，以及味覺、嗅覺異常等。貼文曝光後，不少苦主分享親身經歷，有人狂吐到急診、有人吃不出味道，也有人頭暈、腹瀉持續好幾天，提醒若身邊有人確診，自己又出現類似症狀，應提高警覺。

一名網友在Threads表示，不少人感染新冠病毒後未必會發燒，反而是以頭暈、腸胃不適、喉嚨異常、全身痠痛及味覺、嗅覺喪失等5大症狀為主，提醒大家若身邊有人確診，自己也出現類似狀況，千萬別掉以輕心。貼文曝光後，也引來不少苦主分享親身經歷。

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原PO指出，過去大家對新冠的印象多半是發燒、咳嗽，但如今病毒似乎換了表現方式，即使體溫正常也可能確診。其中第一個症狀就是持續頭暈，從起床就感到天旋地轉、工作時腦袋昏沉，甚至有人因此延誤就醫；第二個則是腸胃不適，包括腹瀉、噁心、吃不下東西等，容易被誤以為只是吃壞肚子。

原PO也提到，第三個警訊是喉嚨異常，聲音突然沙啞、喉嚨乾癢，卻不像一般感冒會明顯紅腫疼痛；第四個則是全身痠痛，明明沒有劇烈運動，卻感覺腰痠背痛、四肢無力。最後則是味覺、嗅覺異常，吃東西突然沒有味道，甚至連咖啡的苦味都感受不到，都是可能的感染徵兆。

不只發燒、喉嚨乾！新冠中鏢「頭暈」超崩潰



貼文引發不少網友留言分享自身經驗，「辦公室同事中了，至少2週無法正常上班，發燒、喉嚨痛、頭暈，外加上吐下瀉」、「我中了兩項，吃不出味道跟鼻塞了三天」、「一開始是喉嚨痛，隔天劇烈頭痛、頭暈還一直吐，連喝水都吐，去急診驗了確診」、「新冠的頭暈真的可怕，加吐慘」、「這次症狀是莫名頭痛、喉嚨乾、全身酸痛跟極度疲憊感，大家要戴好口罩好好保護自己」、「上班上到一半感覺發燒、頭暈發冷，極度不舒服，下班去看門診，醫生有開退燒跟止瀉藥」。

疾管署14日公布，國內第27周（7/5-7/11）新冠門急診就診達2811人次，較前一周增加34.4%，已連續5周上升，預估8月中下旬可能達到高峰。

這波症狀不一樣？疾管署闢謠：非病毒發生改變而導致

針對外界流傳新冠病毒已經產生變異、導致症狀出現變化的說法，疾管署副署長曾淑慧17日特別澄清，現階段國內外流行的病毒株仍以NB.1.8.1為主，JN.1與XFG次之，這幾支主要病毒株都沒有出現明顯的變異情形。她也說明，民眾確診後所表現出的症狀本來就會因個人體質不同而有差異，並不是病毒本身出現改變才造成的，呼籲大家不必因此過度緊張。