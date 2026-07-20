砸3200萬看世足決賽！「頂級套票」待遇曝光　網笑：世紀大盤子

▲ 席爾弗曼上傳貴賓票座位照，令眾多網友批評太坑人。（圖／翻攝自X）

記者陳宛貞／綜合外電報導

世足冠軍戰門票有多貴？有10名球迷砸下百萬美元（約新台幣3200萬元）天價購買頂級貴賓套票，卻換來視野欠佳的廉價沙發座位，在社群媒體上引發軒然大波，令眾多網友嘲諷根本是「世紀大盤子」。

《每日郵報》報導，這批套票由官方貴賓接待商「On Location」提供，該公司自詡為「全球頂尖運動、音樂與生活品味活動的官方接待夥伴」，但《運動商業期刊》（Sports Business Journal）記者席爾弗曼（Alex Silverman）披露這10名球迷在紐澤西大都會人壽體育場的座位照片後，頓時在網路上引起熱議。

The view from the $1 million on-the-pitch seats sold by hospitality provider On Location for the FIFA World Cup Final at MetLife Stadium. It’s on the sunny side of the stadium, so sunhats are included. pic.twitter.com/CUhqgUQWGo — Alex M. Silverman????⚽️ (@AlexMSilverman) July 19, 2026

照片顯示，這些花費鉅資的球迷坐在一張普通沙發上，座位緊貼玻璃隔板，不僅視野受限，還得忍受場邊攝影師擋在前方的干擾。加上決賽開賽時間為當地下午3點，氣溫高達攝氏27度，但主辦方僅額外發放遮陽帽作為「應對措施」，更讓眾人傻眼。

網友紛紛留言質疑，「花這麼多錢就為了坐在一張Amazon聚酯纖維沙發上」、「場邊位置根本是每座球場視野最差的，這些人被坑爛了」、「100萬美元換來這個」、「到底誰願意花這個錢」。

On Location對此尚未回應媒體置評請求，不過這套價值百萬的行程確實涵蓋多項尊榮體驗，例如決賽前一天獲邀出席由知名饒舌歌手50 Cent與DJ Diplo主持的《運動畫刊》（Sports Illustrated）派對，賽前搭直升機從曼哈頓直飛球場，賽後還有多場高規格活動及頂級餐廳體驗等附加福利。