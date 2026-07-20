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省吃儉用「存夠老本」　日退休夫妻後悔了：有錢卻已走不動

▲▼老夫婦,夫妻,老夫妻。（圖／CFP）

▲日本一對夫妻長年省吃儉用，退休後才驚覺錯失享受人生的機會。（示意圖／CFP）

記者吳美依／綜合報導

日本一對夫妻結婚45年省吃儉用，退休時累積存下3700萬日元（約新台幣738萬元），還能每月領取25萬日元（約新台幣5萬元）年金，養老生活看似衣食無虞。不過，妻子身體狀況卻已逐漸走下坡，早已沒有本錢享受生活、遊山玩水，2人為此後悔莫及。

退休赤字數據曝光　夫妻不敢亂花錢

日本總務省2025年《家計調查》顯示，65歲以上無職夫婦每月平均可支配所得約22.2萬日元，但消費支出約26.4萬日元，每月會產生約4.2萬日元赤字，許多人不得不動用存款度日。

因此，這對夫妻年輕時便過著節省的生活，只在紀念日外出吃飯，只購買必要衣物，旅遊也僅限當天來回的近郊行程。

他們經常自我警惕「不能亂花錢」，面對友人的出遊邀約，丈夫正弘總以「之後再去」為由婉拒，妻子紀子想跟閨蜜出國，也被丈夫提出的「現在還有教育費支出」、「不知道退休後會發生什麼事」等理由取消，逐漸習慣把人生中的樂趣往後推。

拚到老本充足　卻已無力享受

2人順利養育2名孩子並繳清房貸，退休時存款合計3700萬日元左右，每月年金收入還有25萬日元，只要不過度揮霍，退休生活看似無虞。

未料退休半年後，紀子膝蓋受傷，雖然不需要開刀，卻已無法負荷必須長途步行的歐洲之旅，忍不住感慨，「早知道就趁還能走的時候去了」，讓丈夫無言以對。

正弘整理舊相簿時也驚覺，孩子童年時期的全家出遊照寥寥可數，夫妻倆同遊的畫面更是幾乎沒有，「錢是留下來了，但那些時光再也回不去。」

面對後悔情緒，夫妻倆開始調整財務規劃，不再把存款視為不可動用的財產，而是重新分配為生活費、醫療照護、住宅修繕及休閒娛樂4大用途。雖然出國旅行已變得困難，仍可安排負擔較小的溫泉旅行，或在附近飯店住宿的小確幸。

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