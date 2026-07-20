酷澎物流中心火燒3天還沒滅！驚傳「建築物恐倒塌」　急撤居民停課

▲南韓電商巨頭「酷澎」位於仁川廣域市西海區的物流中心，直到20日火勢仍在延燒。（圖／達志影像，下同）

記者羅翊宬／編譯

南韓電商巨頭酷澎（Coupang）位於仁川的物流中心從18日清晨起發生大火，截至今（20）日上午已延燒超過47小時仍未撲滅。由於火場堆放大量可燃物、建築結構複雜，部分建物甚至有倒塌風險，當局持續維持國家消防動員令，除下達疏散令，也建議附近幼兒園、小學停課。

同時，一名聲稱在酷澎物流中心工作的員工，質疑起火樓層的灑水器、防火牆等消防設備恐未發揮作用。

根據《韓聯社》，火災發生於18日上午6時54分，地點為位於仁川廣域市西海區（西區從今年7月起新成立西海區、黔丹區）石南洞的「酷澎32號物流中心」。消防單位原預估可在19日晚間11時完成初步滅火，但因倉庫內存放大量可燃物，且內部結構錯綜複雜，導致火勢遲遲無法控制。截至20日上午，消防當局仍投入231輛裝備、812名消防人員持續灌救。

為提升滅火效率，消防人員針對物流中心6樓與貨車坡道相連區域進行局部破壞作業，以排出濃煙並騰出灌救空間，同時部署雲梯車與折臂雲梯車，防止火勢蔓延至鄰近的SK仁川石油化學廠。消防當局表示，雖然現場降雨，但雨水難以深入建築內部，對滅火幫助有限。

火勢持續延燒之際，西海區廳（區公所）昨（19）日晚間針對物流中心坡道區周邊半徑116公尺範圍發布疏散令，對象包括南側商場及工廠，不包含住宅區，也不包括仍在現場執勤的消防及警察。

另有89戶、共168名居民因擔心濃煙與粉塵影響，自行前往位於仁川新峴國小、新峴北國小等兩處臨時避難所安置，附近31間幼兒園及鄰近小學也被建議20日停課。

一名自稱已在物流中心工作一年多、平時在此次起火點的6樓作業的金姓員工接受《韓聯社》採訪時表示，「6樓原本設有自動防火捲門，但每次消防設備失誤、警報響起時，從未看過防火捲門真的降下」，他認為若防火設備正常運作，「火勢不至於擴散到這種程度」。

該名員工也懷疑灑水系統未能有效發揮作用。他指出，6樓採複層貨架設計，商品以紙箱密集堆放，即使灑水器啟動，水柱也可能遭貨物阻擋，難以覆蓋火源，加上現場存放噴霧罐等易燃、易爆商品，助長火勢蔓延。

他還透露，起火樓層平時就經常聞到電線燒焦味，過去也曾向主管反映，今年4月也曾聽聞物流中心發生漏電事故，因此不排除此次火災與電氣問題有關，但確切起火原因仍待相關單位調查釐清。