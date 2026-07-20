高市早苗人氣拉警報！支持率「崩至41%創新低」　不滿未承認女天皇

▲日本首相高市早苗民調支持率下降至上台以來新低，民眾普遍不滿《皇室典範》修正通過。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合外電報導

日本首相高市早苗內閣支持度持續下滑！最新民調顯示，因日本政府推動《皇室典範》修正案引發疑慮，支持率創上台以來新低。《朝日新聞》民調支持率降至53%，《每日新聞》更僅剩41%，首度跌破5成。不少日本民眾對於修法未納入女性天皇制度表達不滿，成為影響內閣民調的重要因素。

日媒《朝日新聞》於本月18、19日進行全國電話民調，結果顯示，高市早苗內閣支持率為53%，較6月調查的60%下滑7個百分點。這也是高市內閣自去年10月成立以來，支持率首次跌至50%區間。不支持率則從27%升至35%，呈現支持下跌、不支持增加的趨勢。

另一份由日媒《每日新聞》同期進行的民調結果更顯嚴峻，高市內閣支持率從上次調查的51%大幅下降10個百分點至41%，不支持率則達44%，支持率首次被不支持率超越。《每日新聞》分析，選民對高市內閣的態度正逐漸趨於嚴格。

▲日本現任天皇德仁、皇后雅子的獨生女，「敬宮內親王愛子」，即愛子公主。隨著國會修法通過，否定愛子公主未來登基成為女天皇的可能性。（圖／達志影像／美聯社）

此次民調焦點之一，是日本國會日前修正並通過《皇室典範》。日本政府與執政黨（自民黨、日本維新會）主張，修法目的是因應皇族人數減少問題，允許1947年（昭和22年）脫離皇室的舊宮家男性後裔透過成為養子方式加入皇族，以確保皇室延續。

然而，修法仍維持「男系男子」繼承皇位制度，女性仍無法成為天皇，引發部分民眾反彈。《朝日新聞》調查顯示，認為修法「並未獲得國民理解」的比例達60%，認為「已獲得理解」者僅24%。

《每日新聞》調查也呈現類似結果，僅19%的受訪者表示「肯定」此次皇室典範修正，45%表示「不肯定」，另有35%回答「不知道」。報導指出，除自民黨與日本維新會等執政聯盟支持者外，多數政黨支持者對於修法的評價都偏向負面。

▲日本天皇德仁、皇后雅子6月底前往比利時進行國是訪問。（圖／達志影像／美聯社）

在女性天皇議題，日本民眾的不滿更為明顯。《每日新聞》調查顯示，高達72%的受訪者認為「應該承認女性天皇」，僅少數認為沒有必要。即使在自民黨與日本維新會支持者中，也有超過6成支持女性天皇制度。

《朝日新聞》調查結果同樣顯示，對於「女性不能成為天皇」這項制度，62%的受訪者表示「無法接受」，僅29%認為可以接受。至於允許舊宮家男系男子透過成為養子方式取得皇位繼承資格，民眾意見則較為分歧。

部分受訪者也透過《每日新聞》的意見調查表達看法，有人批評日本政府「堅持男系男子成為天皇的制度根本未符合時代潮流」，也有人認為「未充分向國民說明內容，就由國會逕行決定」。但也有支持者認為，修法有助於因應皇族減少問題，符合皇室傳統。

▲日本皇室秋篠宮悠仁親王2025年9月6日舉行「成年禮」，為日本天皇繼承順位的第二順位。（圖／路透）

除了皇室議題外，高市政府其他政策表現也受到質疑。《朝日新聞》調查顯示，對高市內閣推動政策方式，認為「細心」者為38%，認為「不夠細心」者達46%。此外，對政府因應物價上漲措施表示不滿者達57%，首次接近6成。

另外，針對日媒《週刊文春》爆料高市早苗在自民黨總裁選舉、眾議院解散後改選時，其貼身秘書透過社群平台散播誹謗其他候選人的AI影片之疑雲，《朝日新聞》民調顯示，48%受訪民眾認為高市早苗未能在接受國會質詢時充分解釋、僅24%認為高市已充分做出解釋，另外28%則回答不知道。

民調也顯示，無黨籍選民對高市內閣態度轉變明顯。《朝日新聞》指出，無黨派層支持率僅36%，低於不支持率42%，這是高市內閣成立後首次出現不支持率超越支持率的情況，顯示政府未來仍面臨爭取中間選民支持的挑戰。

►天皇血脈不能斷！日本眾議院通過《皇室典範》修正案 拒女性登基