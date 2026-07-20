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高市早苗人氣拉警報！支持率「崩至41%創新低」　不滿未承認女天皇

▲▼日本首相高市早苗民調支持率下降至上台以來新低，民眾普遍不滿《皇室典範》修正通過。（圖／達志影像／美聯社）

▲日本首相高市早苗民調支持率下降至上台以來新低，民眾普遍不滿《皇室典範》修正通過。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合外電報導

日本首相高市早苗內閣支持度持續下滑！最新民調顯示，因日本政府推動《皇室典範》修正案引發疑慮，支持率創上台以來新低。《朝日新聞》民調支持率降至53%，《每日新聞》更僅剩41%，首度跌破5成。不少日本民眾對於修法未納入女性天皇制度表達不滿，成為影響內閣民調的重要因素。

日媒《朝日新聞》於本月18、19日進行全國電話民調，結果顯示，高市早苗內閣支持率為53%，較6月調查的60%下滑7個百分點。這也是高市內閣自去年10月成立以來，支持率首次跌至50%區間。不支持率則從27%升至35%，呈現支持下跌、不支持增加的趨勢。

另一份由日媒《每日新聞》同期進行的民調結果更顯嚴峻，高市內閣支持率從上次調查的51%大幅下降10個百分點至41%，不支持率則達44%，支持率首次被不支持率超越。《每日新聞》分析，選民對高市內閣的態度正逐漸趨於嚴格。

▲▼日本現任天皇德仁、皇后雅子的獨生女，「敬宮內親王愛子」，即愛子公主。（圖／達志影像／美聯社）

▲日本現任天皇德仁、皇后雅子的獨生女，「敬宮內親王愛子」，即愛子公主。隨著國會修法通過，否定愛子公主未來登基成為女天皇的可能性。（圖／達志影像／美聯社）

此次民調焦點之一，是日本國會日前修正並通過《皇室典範》。日本政府與執政黨（自民黨、日本維新會）主張，修法目的是因應皇族人數減少問題，允許1947年（昭和22年）脫離皇室的舊宮家男性後裔透過成為養子方式加入皇族，以確保皇室延續。

然而，修法仍維持「男系男子」繼承皇位制度，女性仍無法成為天皇，引發部分民眾反彈。《朝日新聞》調查顯示，認為修法「並未獲得國民理解」的比例達60%，認為「已獲得理解」者僅24%。

《每日新聞》調查也呈現類似結果，僅19%的受訪者表示「肯定」此次皇室典範修正，45%表示「不肯定」，另有35%回答「不知道」。報導指出，除自民黨與日本維新會等執政聯盟支持者外，多數政黨支持者對於修法的評價都偏向負面。

▲▼日本天皇德仁、皇后雅子6月底前往比利時進行國是訪問。（圖／達志影像／美聯社）

▲日本天皇德仁、皇后雅子6月底前往比利時進行國是訪問。（圖／達志影像／美聯社）

在女性天皇議題，日本民眾的不滿更為明顯。《每日新聞》調查顯示，高達72%的受訪者認為「應該承認女性天皇」，僅少數認為沒有必要。即使在自民黨與日本維新會支持者中，也有超過6成支持女性天皇制度。

《朝日新聞》調查結果同樣顯示，對於「女性不能成為天皇」這項制度，62%的受訪者表示「無法接受」，僅29%認為可以接受。至於允許舊宮家男系男子透過成為養子方式取得皇位繼承資格，民眾意見則較為分歧。

部分受訪者也透過《每日新聞》的意見調查表達看法，有人批評日本政府「堅持男系男子成為天皇的制度根本未符合時代潮流」，也有人認為「未充分向國民說明內容，就由國會逕行決定」。但也有支持者認為，修法有助於因應皇族減少問題，符合皇室傳統。

▲▼日本皇室秋篠宮悠仁親王6日舉辦「成年禮」。（圖／路透）

▲日本皇室秋篠宮悠仁親王2025年9月6日舉行「成年禮」，為日本天皇繼承順位的第二順位。（圖／路透）

除了皇室議題外，高市政府其他政策表現也受到質疑。《朝日新聞》調查顯示，對高市內閣推動政策方式，認為「細心」者為38%，認為「不夠細心」者達46%。此外，對政府因應物價上漲措施表示不滿者達57%，首次接近6成。

另外，針對日媒《週刊文春》爆料高市早苗在自民黨總裁選舉、眾議院解散後改選時，其貼身秘書透過社群平台散播誹謗其他候選人的AI影片之疑雲，《朝日新聞》民調顯示，48%受訪民眾認為高市早苗未能在接受國會質詢時充分解釋、僅24%認為高市已充分做出解釋，另外28%則回答不知道。

民調也顯示，無黨籍選民對高市內閣態度轉變明顯。《朝日新聞》指出，無黨派層支持率僅36%，低於不支持率42%，這是高市內閣成立後首次出現不支持率超越支持率的情況，顯示政府未來仍面臨爭取中間選民支持的挑戰。

►天皇血脈不能斷！日本眾議院通過《皇室典範》修正案　拒女性登基

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日韓要聞高市早苗高市內閣日本自民黨皇室修正典範天皇民調支持率

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