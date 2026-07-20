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鉅聞民調／李四川支持度50.85%、蘇巧慧44.06%　李11選區普遍領先

▲蘇巧慧、李四川 。（資料照／記者劉耿豪攝）

▲蘇巧慧、李四川。（資料照／記者劉耿豪攝）

記者蘇靖宸／新北報導

《鉅聞天下新聞網》今（20日）公布新北市長最新民調顯示，國民黨參選人李四川獲50.85%支持，與民進黨參選人蘇巧慧44.06%差距6.79個百分點。此外，《鉅聞天下新聞網》表示，李四川在新北11個議員選區皆領先訊號明顯，主要來自中間選民與民眾黨的支持，尤其是中間選民，李四川以54.81%對蘇巧慧33.21%，領先了21.60個百分點。

《鉅聞天下新聞網》委託皮爾森數據進行「2026新北市長選舉調查報告」，結果顯示，李四川獲50.85%支持度、蘇巧慧為則44.06%，3.4%的選民尚未決定，另有1.70%都不支持或不會去投票，李暫時領先6.79個百分點。

《鉅聞天下新聞網》指出，在新北市民的政黨認同中，民進黨（33.02%）與國民黨（32.09%）相當，真正的關鍵在中間選民，在佔比達23.52%的「選人不選黨／中立」族群中，李四川以54.81%對蘇巧慧33.21%，領先21.60個百分點。換句話說，李四川支持度的領先並非建立在政黨版圖優勢之上，而是獲得中間選民與民眾黨的支持。

民調也顯示，民眾黨政黨認同為5.86%，但民眾黨認同者有81.97%支持李四川，2024年總統大選期間投給候選人柯文哲的選民亦有78.36%流向李四川。《鉅聞天下新聞網》說，藍白整合有了實質效果，加上中間選民力挺李四川，是他得以「以少數政黨認同換取多數領先」的核心支撐，這也是將來李四川取勝的關鍵。

另外，《鉅聞天下新聞網》指出，李四川在各行政區普遍領先，尤其是新店、淡水等選區，而蘇巧慧票源則集中在都會核心。進一步來看，李四川在11個議員選區中，有4個選區的領先幅度超過該區自身的抽樣誤差，包括第9選區（新店、深坑、烏來、石碇、坪林），以56.21%對39.69%，領先16.52個百分點；第1選區（淡水、八里、三芝、石門）55.56%對40.35%，領先15.21個百分點；第6選區（中和）54.77%對41.24%，領先13.53百分點；第7選區（永和）52.68%對41.16%，領先11.52百分點。

《鉅聞天下新聞網》表示，人口最多的三個選區也全部在誤差之內。第5選區（板橋）+1.87、第3選區（新莊）−0.11、第4選區（三重、蘆洲）+5.53。李四川的優勢集中在新店山區與北海岸，愈往板橋、新莊一線的都會核心愈平。蘇巧慧沒有在任何一個議員選區的領先幅度，超過該區自身的抽樣誤差，她數值最高的是第11選區（汐止、金山、萬里），以51.72%對43.32%，領先8.40個百分點，但因差距遠小於誤差，不構成領先。

《鉅聞天下新聞網》說，真正撐住蘇巧慧的是人口最多的幾個選區。第3選區（新莊）46.02%、第5選區（板橋）46.51%、第8選區（土城、樹林、三峽、鶯歌）45.08%、第4選區（三重、蘆洲）44.63%，但這四區也都與李四川在誤差之內。整體而言，蘇巧慧的票源集中在都會核心與南環，愈往新店山區與北海岸愈弱。

▼鉅聞民調。（圖／鉅聞民調提供）

▲▼鉅聞民調。（圖／鉅聞民調提供）

▲▼鉅聞民調。（圖／鉅聞民調提供）

本次調查是由《鉅聞天下》新聞網委託皮爾森數據負責執行，經費來源為《鉅聞天下》新聞網。針對新北市年滿20歲以上之網路人口，從2026年7月6日至2026年7月11日，共計進行6天，當中有效樣本為1766份，在95%信心水準下，抽樣誤差為正負2.30%以內。

抽樣方法採用網路主動發放調查方式，透過資料管理平台（DMP），在性別、年齡與居住地比例分層隨機抽樣進行調查，並輔以網路行為分析帶入使用者輪廓標籤，確保符合調查對象的唯一性。同時針對使用者的性別、年齡與居住地的準確性採用網路行為與資料庫標籤比對方式，結合問卷題目設計做雙重認證，確保資料正確性與可靠性。透過轉傳分享問卷、重複填答，以及各種不符合隨機抽樣條件之樣本，皆不屬於有效樣本。樣本代表性與加權則採用比率估計法，母群體參數依內政部公布2026年5月民眾年齡、性別、戶籍資料，結合皮爾森數據DMP修正網路人口特徵值，逐項重複進行連續性修正，以使樣本特徵與母群體結構達到一致。

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