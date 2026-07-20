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熱情甩髮依舊柔順！李多慧分享夏日護髮習慣　9月化身一日店長

▲啦啦隊女神李多慧接棒擔任品牌好友，分享戶外應援及頻繁造型下的日常護髮習慣。（記者林東良翻攝，下同）

▲啦啦隊女神李多慧接棒擔任品牌好友，分享戶外應援及頻繁造型下的日常護髮習慣。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

啦啦隊女神李多慧在球場上總以活力舞蹈及招牌甩髮吸引目光，面對夏季高溫、紫外線、汗水及頻繁造型帶來的髮質考驗，她分享自己的日常保養習慣，強調護髮並非等到乾燥、毛躁才處理，而是應融入每天的生活，她也將於9月5日擔任髮品品牌一日店長，與粉絲近距離互動。

頭皮護理品牌「髮基因 Scalp Recovery」2026年陸續邀請不同領域人物擔任品牌好友，繼丹妮婊姐、好味小姐後，20日宣布由李多慧接棒，透過自身經常在戶外應援、拍攝及出席活動的經驗，分享夏季秀髮保養方式。
李多慧表示，球場應援經常需要長時間處於戶外，頭髮除了承受高溫、日曬與汗水，還要面對吹整及造型產品等多重考驗，因此她平時除了維持規律生活，也會把護髮列入每天的保養程序，希望在應援、拍攝或參加活動時，都能維持自然柔順的狀態。

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▲啦啦隊女神李多慧接棒擔任品牌好友，分享戶外應援及頻繁造型下的日常護髮習慣。（記者林東良翻攝，下同）

談到招牌甩髮如何避免顯得乾燥毛躁，李多慧指出，自己平時會選擇質地較輕盈的護髮產品，避免頭髮因產品過於厚重而失去自然蓬鬆感。對於需要頻繁舞動、甩髮的工作而言，維持髮絲柔順與光澤，也有助於在鏡頭前呈現較好的整體狀態。

品牌方面表示，亞洲夏季氣候炎熱潮濕，頭皮容易因汗水、出油及頻繁清潔產生不適，髮絲也可能受到紫外線、染燙及造型影響，出現乾燥或毛躁情形，因此日常清潔與保養習慣，比出現問題後再集中處理更為重要。

▲啦啦隊女神李多慧接棒擔任品牌好友，分享戶外應援及頻繁造型下的日常護髮習慣。（記者林東良翻攝，下同）

李多慧此次除分享保養心得外，也預定於9月5日擔任一日店長，與粉絲近距離互動。品牌同步規劃線上問答及集點活動，民眾完成指定活動後，有機會取得一日店長活動參與資格。

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