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可能有新颱風　模擬路徑曝

（圖／翻攝日本氣象廳）

▲進入颱風季。（圖／翻攝日本氣象廳）

記者陳俊宏／台北報導

氣象專家吳聖宇表示，本周後半到周末期間，應該就會有熱帶性低氣壓或颱風要經過台灣以南，逐漸往南海東北部、廣東沿岸一帶移動，未來經過台灣以南的時候，接近台灣的程度還有待觀察。

吳聖宇在臉書說，今天的雲圖看起來仍然是這種高低壓交錯的大環境，台灣東南方的太平洋高壓單體已經存在一周左右，台灣受到它所引進的西南季風影響也持續一周，南部一直有一陣一陣的降雨發生，白天陸地上的熱對流發展也比較旺盛，局部性的大雷雨幾乎每天出現。

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（圖／氣象署）

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象署）

（圖／氣象署）

「卡了一個禮拜的大環境即將改變」

吳聖宇指出，不過進入本周，這樣卡了一個禮拜的大環境即將開始改變，首先是日本以東的西風深槽（大低壓帶）將要逐漸淺化北收，氣壓開始上升，慢慢從低壓區往高壓區轉變，於是原本退居太平洋中部地區的太平洋高壓主體，會逐漸往西伸展。

吳聖宇寫道，台灣東南方的高壓單體也會向東調整，最後兩邊連接，在日本附近及以南海面重新建立成一個較為強勢的太平洋高壓型態，高壓外圍部分有機會延伸到台灣附近或大陸東南沿海，這會改變目前西南季風影響的情況。

吳聖宇指出，台灣附近大環境風向從今天的西南風，到周二、周三逐漸變成偏南風，周四之後可望再轉變為東南風甚至偏東風進來，原本位居迎風面多雨的南部地區降雨將在後半周逐漸減少，轉變成夏季原本該有的山區午後局部雷雨的天氣型態。

有利熱帶擾動發展

吳聖宇提到，再來就是大家關心的颱風問題，前天就有提到關島以南海域的大片熱帶雲簇，目前已經慢慢往西調整到關島西南方海域，未來隨著北邊環境逐漸轉變為高壓區，高壓南側的偏東風趨於明顯；同時南海的西南季風也逐漸轉向這一帶海域延伸，水平風切的正渦度環境將越來越明確，有利於熱帶擾動發展增強，並且在高壓的引導下往菲律賓呂宋島方向移動。

吳聖宇表示，因此在本周後半到周末期間，應該就會有熱帶性低氣壓或颱風要經過台灣以南，逐漸往南海東北部、廣東沿岸一帶移動，未來經過台灣以南的時候，接近台灣的程度還有待觀察；尤其是接下來這2~3天內擾動結構逐漸組織的過程，可能會影響到未來會不會比較接近台灣。

接近台灣程度待觀察

吳聖宇分析，如果通過台灣以南的距離較遠，那麼未來這個系統會經過呂宋島北部，然後往廣東、港澳一帶前進，外圍環流水氣可能在周末到下周初（25日以後）影響台灣天氣。

吳聖宇指出，如果距離較近，穿越巴士海峽而過，那麼就可能對周末以後台灣天氣的影響會更大一些；目前預報還在調整，擾動結構也還不穩定，仍在繼續觀察的階段，不急著下定論，再觀察個2~3天再說。

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