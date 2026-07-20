美軍連9晚空襲！　川普：伊朗幾乎喪失所有軍事能力

▲ 川普強調美軍空襲對伊朗造成嚴重打擊。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美軍對伊朗展開第9輪空襲，美國總統川普19日在2026世界盃足球賽冠軍戰後返回華府途中向媒體表示，這波打擊是為紀念近日陣亡的美軍士兵，目前美軍在這場衝突中的死亡人數累計已達17人。

綜合CNN等外媒，美國中央司令部（CENTCOM）宣布連續第9晚對伊朗發動攻擊，川普受訪時證實此事，「我們今晚再度重創他們」，並稱此舉是為紀念「偉大的愛國者」。

U.S. President Donald J. Trump spoke to reporters tonight about Iran after leaving the World Cup Finals in New Jersey, stating: “Iran has been very, very badly damaged. They've lost everything, almost, militarily. They've got very little left. They've got some missiles. They've… pic.twitter.com/wQbvFFCAc2 — OSINTdefender (@sentdefender) July 20, 2026

17日有2名美軍士兵在約旦遭伊朗空襲身亡，尚有一名士兵下落不明，中央司令部稱已在約旦發現身份不明的遺體，正進行比對確認；另有一名士兵18日在伊拉克北部處理被擊落的伊朗無人機未爆彈藥時喪生。

川普對美軍傷亡表示，「我們深感悲痛」，並稱這些士兵犧牲是為阻止伊朗取得核武。他也強調，「伊朗已遭受非常非常嚴重的打擊，幾乎喪失所有軍事能力，所剩無幾」，僅剩部分飛彈與無人機，生產能力相當有限。

美國連夜轟炸伊朗後，中東各地美國盟友19日相繼遭受新一波攻擊，科威特一處電力與海水淡化廠連續第二天受到攻擊，約旦與巴林的防空系統也啟動攔截來襲飛彈。