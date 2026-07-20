輸載具超麻煩！iPhone「內建神功能」秒搞定　6萬人讚：最偉大發現

▲示意圖，與本文無關（圖／記者周亭瑋攝）

記者周亭瑋／綜合報導

許多人結帳要輸入載具時，常會覺得超麻煩，不是硬背，就是得跳出介面去複製。就有網友在Threads分享自己的小妙招，只要善用iPhone鍵盤內建的「替代文字」功能，即可跑出手機載具，PO文狂吸6萬讚，甚至有人浮誇直呼，「堪稱21世紀最偉大發現！」

載具「輸入ㄗㄐ」秒跳出！ 設定3步驟曝光

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該名女網友在Threads發文分享，只要利用iPhone鍵盤中的「替代文字」功能，就能省去每次結帳找載具的困擾。設定步驟相當簡單：

1.開啟手機「設定」，點選「一般」。

2.進入「鍵盤」選項後，點擊「替代文字」並按下右上角的「+」號。

3.在「字詞」欄位輸入完整的手機載具條碼（包含斜線），並在「輸入碼」欄位設定為「ㄗㄐ」（載具縮寫）。

設定完成後，未來只要在任何輸入框打出「ㄗㄐ」，選字列就會自動浮現個人的手機載具號碼，一鍵即可完成輸入，再也不用切換App、手動複製貼上。

▲設定步驟。（AI協作圖／記者周亭瑋製作，經編輯審核）

狂吸6萬讚！網友驚呼：iPhone被你們玩明白了

對此，網友們洗版回應，「默背了幾百遍終於背起來時，才看到這一篇」、「妳應該領人生成就獎，妳成就了我」、「iPhone被你們這些人玩的明明白白，一點錢都沒有白花」、「突然覺得把載具號碼記起來的我好笨」。

此外，也有一票早已熟知該功能的內行人分享進階用法，「找到夥伴了，載具、地址、英文名字、電子郵件，還有可愛符號，別人用中文打『哀居』，我會出現IG」、「我都直接打/就跑出來，把所有需要填寫的資料都建一輪，超級無敵霹靂方便」、「手機、地址、護照號碼、健保卡、身分證、英文地址、名字、電子信箱全都用上去，超方便XD」、「我也已用五年，非常好用的功能」、「超好用啊，舉凡Email、地址、帳號，各種固定但打起來很麻煩又怕錯的，全部都能用，英文地址也可以設起來，哪天要用就不用在那邊查了」。

▼手把手教學。（圖／記者周亭瑋攝）