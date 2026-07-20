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Google街景搜老家！她見「已逝愛犬快樂奔跑」一秒淚崩

▲▼Google街景找老家！她見「已逝愛犬快樂奔跑」一秒淚崩。（圖／翻攝TikTok@bckbcktrnr）

▲Google街景拍下桑尼15年前在老家院子快樂奔跑的畫面。（圖／翻攝TikTok@bckbcktrnr）

記者吳美依／綜合報導

美國一名29歲女子透過Google地圖「街景模式」搜尋童年住處，意外看見已逝愛犬桑尼（Sonny）在院子裡快樂奔跑的畫面，當場情緒潰堤、淚流不止。

貝琪（Becky Turner）看到許多網友在TikTok分享，他們透過Google地圖搜尋老家，找回塵封已久的兒時回憶，立刻決定也要「跟風」。

事實上，貝琪的父母和妹妹目前都仍住在康乃狄克州奧蘭治（Orange）的老家，而且她的妹妹過去就曾被拍到在車道上騎腳踏車。

@bckbcktrnr

Sonny boy ♥️

♬ original sound - c.rter

貝琪打開Google地圖的街景模式，並且不斷回溯時間軸，果真看到妹妹坐在門廊上、身旁坐著已故老貓的畫面。她繼續往前翻，才在2011年的一張街景照裡，發現了桑尼的身影。

貝琪接受《PEOPLE》獨家採訪時說，自己看見桑尼跑過院子的照片時非常詫異，而且那幅畫面的構圖非常完美，「在那一瞬間，牠感覺好像又活過來了」。

貝琪形容這是她與愛犬之間的珍貴回憶，「即使在死亡之後，牠仍找到某種方式，告訴我牠還在我身邊。」

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