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日本大胃王「被台男暖爆」以為真愛！結局糗炸　她崩潰：日男快學

▲超愛台灣的日本大胃王佐藤綾里。（圖／翻攝自IG／angela_satou）

▲超愛台灣的日本大胃王佐藤綾里。（圖／翻攝自IG／angela_satou）

記者周亭瑋／綜合報導

熱愛台灣的北海道大胃王「Angela佐藤」（本名佐藤綾里）近日在臉書發文，大談自己被台灣男生種種貼心舉動「重創」的心路歷程。她驚呼，台灣男生會自動讓女生走內側、幫忙夾菜、搭手扶梯站在身後防踩空，原本以為對方對自己有意思，沒想到這些居然只是日常習慣，讓她自嘲誤會大了，更形容台灣男生的溫柔根本是「劇毒」，貼文掀起熱烈回響，狂吸3.1萬人按讚。

走內側、幫夾菜還防踩空！Angela佐藤：以為遇到真愛

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Angela佐藤在臉書崩潰直呼，「不知道啊啊啊啊！原來台灣男生對日本女生的殺傷力這麼強！」她接著列舉道，一同外出時，台灣男生會默默讓女生走在離車道較遠的內側、車輛靠近時會輕拉手臂提醒「小心喔」，吃飯時會幫忙夾菜，甚至搭手扶梯或走樓梯時也會站在女生身後，防止踩空可以立刻扶住。

這些細心舉動讓她一度害羞以為「這個人是不是喜歡我？來台灣談一場大人的戀愛好像也不錯」，沒想到最後才發現是誤會一場。她不禁控訴道，「根本就是我自己誤會得超嚴重，我都已經成重傷了啦！不要做這麼容易讓人誤會的事，把我的純情、心跳加速和怦然心動全部還給我啊！」

最後，她更打趣表示，台灣男生的溫柔，對51歲單身女性來說簡直是劇毒，「日本男生真的該來台灣上課了。」

狂吸3.1萬讚！一票人笑翻：歡迎嫁來台灣

這篇充滿少女心與幽默感的血淚控訴曝光後，引發熱烈迴響，網友們洗版回應，「沒有錯的啦！！台灣男生可是超優質的」、「歡迎來到台灣」、「正常發揮啦」、「找個台灣溫柔郎吧」、「妳那麼可愛，任何人都會特別呵護妳的」、「台男真的算不錯的啦！有喜歡就夾去配，不要客氣」、「希望Angela嫁來台灣」。

不過，也有不少人直言，「沒有吧！不是全部的台灣男生，小心愛情的騙子」、「那是老一輩男人了，現在20歲小朋友不來這一套」、「不是標配喔，並不是所有人人都如此」、「你剛剛講的可能是婚前行為，婚後......」、「也不是所有人都這樣，不然我不會單身到現在」。

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