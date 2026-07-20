被ChatGPT害慘！聽AI建議走捷徑　2遊客困深山靠直升機救出

▲ OECD警告，旅遊時輕信AI建議恐怕人財兩失。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

立陶宛2名登山客7月4日在波蘭塔特拉山脈（Tatra Mountains）遭遇險境，起因竟是聽從ChatGPT走捷徑的建議，誤入需具備專業攀岩技術的危險路段，最終出動直升機才順利獲救。

綜合Cybernews等外媒，波蘭非營利救援組織「塔特拉山志願搜救隊」（TOPR）證實，這對登山客當時計劃前往塔特拉山脈知名景點五湖谷（Five Lakes Valley），為節省時間而向ChatGPT詢問捷徑。

ChatGPT推薦路線太難爬 進退兩難求救

AI推薦的路線引導他們前往涅比耶斯卡圖尼亞峰（Niebieska Turnia）附近，並穿越Świnicka Ławka橫渡路段。但2人抵達後才發現地形難度超出預期，在缺乏攀岩技術與裝備的情況下，既無法繼續前進也無法原路折返，只好向TOPR求救，由直升機安全撤離。

事實上，加拿大卑詩省去年也曾發生類似案例，2名登山客依ChatGPT規劃的路線前往「無謂山」（Unnecessary Mountain），卻因未備妥應對積雪路段的裝備，也未掌握天氣狀況，最終由當地搜救隊介入才脫困。

AI捏造景點誤導旅客 OECD示警

經濟合作暨發展組織（OECD）的AI事件追蹤系統也記錄到，AI聊天機器人曾捏造根本不存在的景點，例如虛構的秘魯「胡曼泰聖峽谷」（Sacred Canyon of Humantay），誤導旅客白跑一趟，甚至受困。

OECD警告，旅遊時輕信AI建議恐怕面臨人財兩失的風險。專家也建議，使用AI規劃行程時切勿照單全收，出發前應透過可靠來源自行查核路線實際狀況、當地天氣及地形難度，並評估自身體能與裝備是否符合需求。