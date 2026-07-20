普丁接見北韓外交部長！　感謝「金正恩派兵」支援俄烏戰爭

▲俄羅斯總統普丁在莫斯科接見北韓外交部長崔善姬。（圖／路透）



記者王佩翊／編譯

俄羅斯總統普丁19日在莫斯科會見北韓外交部長崔善姬，雙方不僅確認了兩國在安全保障上的緊密合作，也針對戰況陷入膠著的烏克蘭戰爭局勢深入交換意見。會中普丁特別對北韓派兵參與俄羅斯西部庫斯克州（Kursk）的軍事行動表達感謝，並向即將迎來的韓戰停戰73周年致上賀意。

親自接見崔善姬！普丁大讚北韓派兵「解放庫斯克」

根據《日本放送協會》報導，俄羅斯總統普丁19日在莫斯科，率領俄國外長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）以及總統府負責外交政策的輔佐官烏沙科夫（Yury Ushakov），共同接見了造訪莫斯科的北韓外交部長崔善姬。

針對烏克蘭軍隊先前對俄羅斯西部庫斯克州發動的越境攻擊，北韓軍隊隨後投入當地戰場支援，普丁在會談中特別表達感謝之意。普丁表示，「對於北韓決定派遣士兵協助解放庫斯克州，我想再次表達深切的謝意。」

此外，7月27日即將迎來北韓定位為「戰勝美國」的韓戰（朝鮮戰爭）停戰協定簽署73周年，普丁也在會中特別指出「我想對這個重要且具有紀念意義的日子表達熱烈賀意。」

北韓外相力挺到底！崔善姬：堅定支持俄國消除烏克蘭危機

面對普丁的致謝，北韓外相崔善姬則回應強調，北韓將繼續堅定不移地支持俄羅斯。崔善姬表示，「北韓未來也將一如既往地堅定支持俄羅斯為了消除烏克蘭危機根本原因所採取的一切努力。」

外界分析研判，兩國在此次高層會談中，除了再度鞏固雙方的安全保障合作同盟之外，也針對目前戰況陷入膠著狀態的烏克蘭戰局，進行了深度的情報交換與戰略佈局。