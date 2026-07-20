泰國寺廟主殿下挖出「50年棺木」！　神秘女屍身分曝光

▲經過確認，主殿下的棺木為當初寺廟建造家族的成員。（圖／翻攝自Khaosod）



記者王佩翊／編譯

泰國曼谷知名佛寺「塔通寺（วัดธาตุทอง）」近日在進行翻修工程時，竟在主殿後方的地底挖出一個神祕的「水泥坑」，並在裡面挖出一具裝有女性遺體的紅色棺木。消息一出立刻引發當地社會關注，這具神秘女屍的身分也引起熱議。廟方19日正式發表聲明表示，死者正是當年出資興建該佛寺的家族的女性長輩。

根據泰國媒體Khaosod報導，建造於1971年的塔通寺因年久失修、建築結構老舊，廟方委員會2025年決定進行全面整修。工程團隊為了加固地基並擴大使用空間，2026年4月起正式動工。

工程團隊日前按照原定規劃，將主殿「林帕蓬佛殿（พระวิหารลิมปาภรณ์）」整體建築結構墊高。然而，在7月16日的施工過程中，施工團隊在佛殿主佛像正後方的地底下，赫然發現一個鋼筋混凝土結構的「水泥坑」。施工人員進一步鑿開後，竟在坑內發現一個方形物體，仔細一看，才知是一具年代久遠的紅色棺木。

廟方獲報後不敢大意，立刻指派代表前往警局報案，並聯絡當初建造寺廟者的後代子孫，最終經確認，棺木中的神秘女屍正是這個寺廟建造者的家族成員。她在1951年去世，家族在1971年建成佛殿後，才將她的遺骸移至佛殿地底安放。這項說法也與法醫初步鑑定「死者為女性」的結果完全吻合。

塔通寺在19日發布的官方聲明中表示，目前已經協助林帕蓬家族與空丹警察局進行對接。家族後代已正式提出申請，準備領回曾祖母的遺骨。