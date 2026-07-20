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台灣妹搭高鐵「突送小驚喜」　日本夫妻爆感動！網一看：不便宜

▲台灣女生送點心給來旅遊的日本夫妻。（圖／翻攝自臉書／日台交流クラブ）

▲台灣女生送點心給來旅遊的日本夫妻。（圖／翻攝自臉書／日台交流クラブ）

記者周亭瑋／綜合報導

台灣人的熱情好客，再次溫暖日本遊客的心！一名日本遊客日前在臉書社團分享，上個月與妻子來台旅遊搭乘高鐵時，在車廂內遇到一名年輕的女孩，對方在板橋站準備下車前，突然遞上兩包彰化名產點心，並用手機螢幕展示翻譯好的日文祝福，甚至在下車後還站在月台上微笑揮手道別，此舉讓這對日本夫妻感受到滿滿暖意，貼文也引發熱烈迴響。

離站前遞點心「祝旅途愉快」 台灣妹月台微笑揮手

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該名日本遊客在臉書社團「日台交流クラブ」發文表示，6月18日與妻子從台中搭乘高鐵返回台北時，鄰座坐了一位約20出頭的台灣女孩。一路上雙方並未多做交談，直到列車即將抵達板橋站、女孩準備收拾行李離開時，她突然遞給夫妻倆兩包點心，並展示手機螢幕上透過翻譯軟體寫下的日文，「這是彰化有名的點心。祝您旅途愉快！」

這突如其來的暖心舉動讓夫妻倆驚喜萬分，連忙用日文道謝。隨後列車駛離月台時，該名日本遊客往窗外看去，發現女孩竟還站在月台上微笑著向他們揮手致意，夫妻倆也立刻在車廂內微笑揮手回應。

他感動表示，回到日本後一邊品嚐著這款名為「芋頭酥」的美味點心，一邊回味這份異國之旅中的溫暖款待，雖然當時沒能留下姓名，但希望未來有機會能以同樣熱情好客的態度，款待造訪日本的台灣朋友。

網友大讚：刻在骨子的善意！

這篇充滿暖意與溫情的貼文曝光後，引來許多網友圍觀與討論，紛紛回應道，「台灣人是真的會這樣做，刻在骨子的善意」、「善的循環」、「台日友好的典範」、「這是彰化蛋黃酥蠻有名的雄二家，原來也有出芋頭酥產品，感謝提供訊息&歡迎再來台灣」、「彰化最有名的名產是蛋黃酥，雄二家算是裡面好吃又乾淨明亮的店」、「那個也不算便宜喔」。

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