清倉貼文爆近6000次分享！台南老錶店熄燈6年　意外喚醒一代人青春

▲台南一家歇業6年的流行鐘錶店，因老闆女兒林怡均發布清倉貼文，意外吸引大批老客戶重返店內。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導



一篇原本只是為了整理庫存的清倉貼文，意外打開台南人的記憶寶盒！台南一家歇業已6年的流行鐘錶店，老闆女兒林怡均日前整理家中倉庫時，發現數百只塵封多年的庫存手錶，於是在社群平台Threads發布清倉訊息，沒想到短短數天就吸引近6000次分享、超過1500則留言，不少老客戶更循著貼文重返店內，讓消失多年的老店再次熱鬧起來。



有人留言回憶，人生第一只手錶就是在這裡買的；有人曾在店內挑選情侶對錶，也有人為了畢業、升學或退伍等人生重要時刻，特別選購一只腕錶作為紀念。一篇看似平凡的清倉訊息，最後不只賣出庫存，更串起跨越數十年的城市記憶。

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林怡均表示，原本只是想幫父母整理倉庫，順便清出多年未曾移動的庫存，完全沒想到貼文會引起如此大的迴響。許多老客戶紛紛分享當年買錶的故事，甚至特地回到店裡尋找過去喜歡、卻未曾買下的款式，也有人只是想再看看這個曾陪伴自己走過青春歲月的老地方。



這家流行鐘錶店的故事，可追溯至1980年代。當時林怡均的父母在中正路百貨公司前擺設路邊攤，正值中正路商圈最繁華的年代，百貨公司門口的騎樓與柱位聚集各式攤販，逛街人潮從早到晚絡繹不絕。



夫妻倆輪流守著攤位做生意，年幼的林怡均就睡在攤位旁的紙箱裡。一家人靠著一只只手錶慢慢累積客源與口碑，也一步步建立起屬於自己的鐘錶事業。



隨著生意逐漸穩定，店家從路邊攤搬進今日戲院內的小攤位，之後再成立自己的店面。從中正路、西門路商圈的繁華，到大型百貨公司與新興商圈崛起，這家錶店也在數十年的營業歲月中，親眼見證台南消費版圖的轉移。



1980年代至1990年代，是流行腕錶最風光的黃金年代。當時中正路是台南年輕人逛街、約會與購物的重要地標，一只新款手錶，不只是用來看時間，更是學生與上班族展現流行品味的重要配件。

內當時代理的SWATCH，每逢推出新款、聯名或節慶限定商品，經常吸引大批消費者排隊搶購。有人存了好幾個月零用錢，只為買下一只心儀腕錶，也有人將手錶當作生日、畢業或戀愛紀念，流行鐘錶市場盛況一時無兩。



然而，隨著大型百貨商場陸續興起、商圈重心轉移，加上網路購物普及，傳統街邊鐘錶店逐漸失去過去的人潮優勢。近10多年來智慧型手機快速普及，更進一步改變人們使用手錶的習慣。



過去，人們為了掌握時間而戴錶，如今手機已取代最基本的計時功能，傳統手錶也從生活必需品，逐漸轉變成穿搭配件、收藏品或情感象徵。年輕消費族群期待的新品，也從新款腕錶，轉變為新手機、智慧手錶與各式穿戴裝置。

市場需求與消費習慣改變，讓許多曾經風光一時的流行鐘錶店陸續退出市場。這家陪伴台南人數十年的老店，也在6年前正式歇業，替傳統街邊流行錶店的黃金年代畫下句點。



不過，店面雖然熄燈，老客戶與店家之間的人情味卻沒有散去。許多人至今仍記得，老闆總是笑著迎接每位上門的客人，碰到顧客希望價格再優惠一些，也總會盡力幫忙。



不少熟客買完手錶後，仍經常回到店裡聊天、話家常。對夫妻倆而言，經營鐘錶店從來不只是把商品賣出去，而是在日復一日的往來中，累積彼此的信任，也參與顧客人生中一個又一個重要時刻。



如今，數百只沉睡在倉庫裡的庫存手錶，因為林怡均的一篇Threads貼文重新被看見，也讓歇業6年的老店再度迎來人潮。老客戶循著記憶回來，有人尋錶、有人敘舊，也有人站在熟悉的店面前，回想自己年少時逛街買錶的模樣。



一篇原本單純的清倉貼文，意外串起一家老店超過40年的經營故事，也讓許多人重新回望中正路商圈最繁華的年代。從街邊攤販林立、腕錶引領潮流，到商圈轉移、手機取代手錶，這家老錶店販售的不只是時間，更收藏了一座城市的青春與記憶。