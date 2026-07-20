　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 交通

清倉貼文爆近6000次分享！台南老錶店熄燈6年　意外喚醒一代人青春

▲台南一家歇業6年的流行鐘錶店，因老闆女兒林怡均發布清倉貼文，意外吸引大批老客戶重返店內。（記者林東良翻攝，下同）

▲台南一家歇業6年的流行鐘錶店，因老闆女兒林怡均發布清倉貼文，意外吸引大批老客戶重返店內。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導


一篇原本只是為了整理庫存的清倉貼文，意外打開台南人的記憶寶盒！台南一家歇業已6年的流行鐘錶店，老闆女兒林怡均日前整理家中倉庫時，發現數百只塵封多年的庫存手錶，於是在社群平台Threads發布清倉訊息，沒想到短短數天就吸引近6000次分享、超過1500則留言，不少老客戶更循著貼文重返店內，讓消失多年的老店再次熱鬧起來。

▲台南一家歇業6年的流行鐘錶店，因老闆女兒林怡均發布清倉貼文，意外吸引大批老客戶重返店內。（記者林東良翻攝，下同）
有人留言回憶，人生第一只手錶就是在這裡買的；有人曾在店內挑選情侶對錶，也有人為了畢業、升學或退伍等人生重要時刻，特別選購一只腕錶作為紀念。一篇看似平凡的清倉訊息，最後不只賣出庫存，更串起跨越數十年的城市記憶。

[廣告]請繼續往下閱讀...


林怡均表示，原本只是想幫父母整理倉庫，順便清出多年未曾移動的庫存，完全沒想到貼文會引起如此大的迴響。許多老客戶紛紛分享當年買錶的故事，甚至特地回到店裡尋找過去喜歡、卻未曾買下的款式，也有人只是想再看看這個曾陪伴自己走過青春歲月的老地方。

▲台南一家歇業6年的流行鐘錶店，因老闆女兒林怡均發布清倉貼文，意外吸引大批老客戶重返店內。（記者林東良翻攝，下同）
這家流行鐘錶店的故事，可追溯至1980年代。當時林怡均的父母在中正路百貨公司前擺設路邊攤，正值中正路商圈最繁華的年代，百貨公司門口的騎樓與柱位聚集各式攤販，逛街人潮從早到晚絡繹不絕。


夫妻倆輪流守著攤位做生意，年幼的林怡均就睡在攤位旁的紙箱裡。一家人靠著一只只手錶慢慢累積客源與口碑，也一步步建立起屬於自己的鐘錶事業。

▲台南一家歇業6年的流行鐘錶店，因老闆女兒林怡均發布清倉貼文，意外吸引大批老客戶重返店內。（記者林東良翻攝，下同）


隨著生意逐漸穩定，店家從路邊攤搬進今日戲院內的小攤位，之後再成立自己的店面。從中正路、西門路商圈的繁華，到大型百貨公司與新興商圈崛起，這家錶店也在數十年的營業歲月中，親眼見證台南消費版圖的轉移。


1980年代至1990年代，是流行腕錶最風光的黃金年代。當時中正路是台南年輕人逛街、約會與購物的重要地標，一只新款手錶，不只是用來看時間，更是學生與上班族展現流行品味的重要配件。

內當時代理的SWATCH，每逢推出新款、聯名或節慶限定商品，經常吸引大批消費者排隊搶購。有人存了好幾個月零用錢，只為買下一只心儀腕錶，也有人將手錶當作生日、畢業或戀愛紀念，流行鐘錶市場盛況一時無兩。


然而，隨著大型百貨商場陸續興起、商圈重心轉移，加上網路購物普及，傳統街邊鐘錶店逐漸失去過去的人潮優勢。近10多年來智慧型手機快速普及，更進一步改變人們使用手錶的習慣。


過去，人們為了掌握時間而戴錶，如今手機已取代最基本的計時功能，傳統手錶也從生活必需品，逐漸轉變成穿搭配件、收藏品或情感象徵。年輕消費族群期待的新品，也從新款腕錶，轉變為新手機、智慧手錶與各式穿戴裝置。

▲台南一家歇業6年的流行鐘錶店，因老闆女兒林怡均發布清倉貼文，意外吸引大批老客戶重返店內。（記者林東良翻攝，下同）

市場需求與消費習慣改變，讓許多曾經風光一時的流行鐘錶店陸續退出市場。這家陪伴台南人數十年的老店，也在6年前正式歇業，替傳統街邊流行錶店的黃金年代畫下句點。


不過，店面雖然熄燈，老客戶與店家之間的人情味卻沒有散去。許多人至今仍記得，老闆總是笑著迎接每位上門的客人，碰到顧客希望價格再優惠一些，也總會盡力幫忙。


不少熟客買完手錶後，仍經常回到店裡聊天、話家常。對夫妻倆而言，經營鐘錶店從來不只是把商品賣出去，而是在日復一日的往來中，累積彼此的信任，也參與顧客人生中一個又一個重要時刻。


如今，數百只沉睡在倉庫裡的庫存手錶，因為林怡均的一篇Threads貼文重新被看見，也讓歇業6年的老店再度迎來人潮。老客戶循著記憶回來，有人尋錶、有人敘舊，也有人站在熟悉的店面前，回想自己年少時逛街買錶的模樣。


一篇原本單純的清倉貼文，意外串起一家老店超過40年的經營故事，也讓許多人重新回望中正路商圈最繁華的年代。從街邊攤販林立、腕錶引領潮流，到商圈轉移、手機取代手錶，這家老錶店販售的不只是時間，更收藏了一座城市的青春與記憶。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
川普世足頒獎硬擠合照！　全場8萬人狂噓
快訊／台股又崩！反彈失利　10檔殺跌停
梅西賽後哭了！　坦言：西班牙表現得更好
台股修正近6000點　法人：5類股率先反彈就是落底訊號
西班牙擊敗「丟臉」阿根廷奪世足冠軍　BBC盛讚：這是足球的勝
19歲亞馬爾奪冠後超反差！　甜摟女友狂吃披薩
學霸女副理月薪5.5萬！入職115天操到腦中風　公司判賠12
致癌油風暴！3萬筆流向「快速查詢」一次看懂

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

可能有新颱風　模擬路徑曝

熱情甩髮依舊柔順！李多慧分享夏日護髮習慣　9月化身一日店長

清倉貼文爆近6000次分享！台南老錶店熄燈6年　意外喚醒一代人青春

北中部8月演習斷網引爭議　葛如鈞質疑：為何只有北中部

西北雨！　強對流再2天

颱風季最新預測　熱帶擾動活躍期開始

今「雨最大」　午後全台溼答答

錯過等明年！今天「天門開」天公開放許願　專家曝開運拜法

「玉里臭豆腐」碧潭店排爆！超長人龍畫面曝　在地人曝排隊秘訣

堰塞湖紅色警戒！萬里溪橋今晚10時全面封橋　駕駛人請改行替代道路

王建民登板對決蔡其昌　首次啟用ABS！場邊齊喊「不要換」

昨卓榮泰、韓國瑜同框　今賴清德現身！明星賽蕭煌奇開球嗨翻4萬人

餐廳服務生傳話「黃總請妳去包廂」　陸女嚇到不吃「馬上閃人」

駭人畫面曝！高雄後勁溪成「魚屍地獄」　水利局急撈300kg揭原因

毒駕撞6車釀1死3傷！賓士女蹲坐路邊辯稱使用「美沙酮」　高大成說重話了

陳傑憲電梯遇草蜢竟沒認出！還邀「明天來看球」　事後尷尬爆笑

台中豐原「7車連環撞」！男騎士遭夾擊重傷　命危搶救中

媽一開門驚見狗狗石化定格　超心虛眼神網笑翻

林威助猛碰151公里讓高志綱驚艷　笑虧張奕：年底要被扣薪

等紅燈遭撞！高雄雙載情侶骨折　毒駕男被搜出21顆喪屍煙彈

可能有新颱風　模擬路徑曝

熱情甩髮依舊柔順！李多慧分享夏日護髮習慣　9月化身一日店長

清倉貼文爆近6000次分享！台南老錶店熄燈6年　意外喚醒一代人青春

北中部8月演習斷網引爭議　葛如鈞質疑：為何只有北中部

西北雨！　強對流再2天

颱風季最新預測　熱帶擾動活躍期開始

今「雨最大」　午後全台溼答答

錯過等明年！今天「天門開」天公開放許願　專家曝開運拜法

「玉里臭豆腐」碧潭店排爆！超長人龍畫面曝　在地人曝排隊秘訣

堰塞湖紅色警戒！萬里溪橋今晚10時全面封橋　駕駛人請改行替代道路

鉅聞民調／李四川支持度50.85%、蘇巧慧44.06%　李11選區普遍領先

普丁接見北韓外交部長！　感謝「金正恩派兵」支援俄烏戰爭

可能有新颱風　模擬路徑曝

Netflix 有望推「免費會員」方案？執行長鬆口：部分市場可行

川普世足頒獎硬擠合照！　全場8萬人狂噓

國巨、禾伸堂都淪陷！被動元件10檔殺跌停　台股翻黑跌逾600點

熱情甩髮依舊柔順！李多慧分享夏日護髮習慣　9月化身一日店長

梅西賽後哭了！沒能帶阿根廷衛冕　坦言西班牙表現得更好

快訊／日劇男神閃電宣布當爸！低調娶圈外妻新婚1年　喜迎第一胎

台中龍井雞寮暗夜大火！恐怖橘紅火舌四竄　撲滅尋獲男性焦屍

【鳥選之人】騎個機車 鳥寶寶突然天降安全帽是怎樣啦！

生活熱門新聞

今「雨最大」　午後全台溼答答

手背癢狂抓3年「長出一層盔甲」！醫師曝成因

巧虎「不是老虎」！1.2萬人震驚：還我童年

「這種水超毒」別直接喝！恐害腹瀉、血便與脫水

錯過等明年！今天「天門開」天公開放許願　專家曝開運拜法

一堆人「生病不請病假」寧可用特休！網吐原因

「玉里臭豆腐」碧潭店排爆！超長人龍畫面曝

巴逆逆畢業美國名校財金系　爆紅後往情色圈發展

HAHABABY被抓到「下架多款商品」　一點導回首頁

快訊／2縣市大雨特報！最新警戒區域曝

「整車飲料山」看呆！　超狂大單曝光

今明「雨最大」　午後全台變天

黃仁勳喊「未來會高薪」掀轉職潮！水電師傅揭現實面

颱風季最新預測　熱帶擾動活躍期開始

更多熱門

相關新聞

果園撿到外來種　收編後愛到膨脹

果園撿到外來種　收編後愛到膨脹

住在台南官田的果農夫妻，平時經營著一家生態友善的芒果園，2年前更是主動收編了兩隻「外來種」小幼貓。當時牠們出現在工具間裡，發現貓媽媽都沒出現於是決定把牠們全部打包帶走，從此開啟邊愛睏邊餵奶的奶爸奶媽生活。

台南5寶媽「毒品換友人托育」！1兒發展遲緩

台南5寶媽「毒品換友人托育」！1兒發展遲緩

烈日下用汗水補老屋！台南做工行善團完成第331戶

烈日下用汗水補老屋！台南做工行善團完成第331戶

百米滑水道回歸再加碼！台南水道博物館夏浪祭新增20公尺戲水樂園

百米滑水道回歸再加碼！台南水道博物館夏浪祭新增20公尺戲水樂園

假軍人採購蔬菜再誘代墊貨款　台南菜商遭騙39萬

假軍人採購蔬菜再誘代墊貨款　台南菜商遭騙39萬

關鍵字：

清倉貼文台南錶店熄燈青春

讀者迴響

熱門新聞

果園撿到外來種　收編後愛到膨脹

世界盃冠軍戰爆全武行！

野生「百億千金」現蹤台北吃東區粉圓

梅西連霸夢碎！西班牙1比0氣走阿根廷封王

吳宗憲震撼首認已離婚12年！財產全留給張葳葳

今「雨最大」　午後全台溼答答

法院認證賣淫「9頭身美女」消失10年吐心聲

梅西淚崩了！世界盃最後一舞落幕

川普全球關稅到期　「新關稅」60國改徵12.5％

手背癢狂抓3年「長出一層盔甲」！醫師曝成因

亞馬爾賽後主動擁抱梅西

19歲封神！亞馬爾奪世界盃創史上第一

梅西vs.亞馬爾　超級電腦看好西班牙奪冠

西北飯店大火6人獲救　消防慰自責移工

吳宗憲離婚12年！吳姍儒幫辦離婚手續　本人親揭分開原因

更多

最夯影音

更多
王建民登板對決蔡其昌　首次啟用ABS！場邊齊喊「不要換」

王建民登板對決蔡其昌　首次啟用ABS！場邊齊喊「不要換」
昨卓榮泰、韓國瑜同框　今賴清德現身！明星賽蕭煌奇開球嗨翻4萬人

昨卓榮泰、韓國瑜同框　今賴清德現身！明星賽蕭煌奇開球嗨翻4萬人

餐廳服務生傳話「黃總請妳去包廂」　陸女嚇到不吃「馬上閃人」

餐廳服務生傳話「黃總請妳去包廂」　陸女嚇到不吃「馬上閃人」

駭人畫面曝！高雄後勁溪成「魚屍地獄」　水利局急撈300kg揭原因

駭人畫面曝！高雄後勁溪成「魚屍地獄」　水利局急撈300kg揭原因

毒駕撞6車釀1死3傷！賓士女蹲坐路邊辯稱使用「美沙酮」　高大成說重話了

毒駕撞6車釀1死3傷！賓士女蹲坐路邊辯稱使用「美沙酮」　高大成說重話了

熱門快報

連續簽到抽《伊藤潤二展》

連續簽到抽《伊藤潤二展》

即日起至8/30，下載新聞雲APP，連續簽到抽《伊藤潤二展》雙人門票！

第二彈來啦！抽愛麗絲夢遊仙境門票

第二彈來啦！抽愛麗絲夢遊仙境門票

即日起至8/19止，下載新聞雲APP，連續簽到抽《愛麗絲夢遊仙境門票》門票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday新聞雲APP「聽」新聞

ETtoday新聞雲APP「聽」新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

王牌營養師親自下海研發！

王牌營養師親自下海研發！

「文里補習班」開課啦！王牌營養師幫你補充應援，輕鬆為生活添加營養！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面