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賴清德推3原則爭取支持　國民黨轟：人民每天都在問什麼不能吃

▲▼民進黨第二十二屆第一次全國黨員代表大會-賴清德。（圖／記者周宸亘攝）

▲賴清德昨日於民進黨全代會拋出三原則爭取人民支持。（圖／記者周宸亘攝）

記者鄭佩玟／台北報導

民進黨昨日舉行全代會，總統兼黨主席賴清德提出「新世代扛起新時代」、「打造台灣好生活」及「愛民如親」三大原則，國民黨文傳會主委陳以信今（20日）抨擊，賴清德整場演說根本是一場「反話大會」，民進黨最大的本事，就是把執政失敗包裝成政治口號，把人民痛苦美化成施政成果，政府食安防線全面潰堤，人民每天都在問「今天到底還有什麼東西不能吃？」賴政府卻還在忙著政治攻防、忙著替自己卸責。

陳以信表示，賴清德說要「新世代扛起新時代」，但民進黨創造的新時代，卻是毀憲亂政、司法雙標、朝野惡鬥、台海戰雲密布的危機時代。人民每天看到的是政治清算、社會撕裂、兩岸兵凶戰危，民進黨帶給台灣的不是希望，而是焦慮；不是和平，而是危機。

陳以信認為，賴清德說要「打造台灣好生活」，但民進黨帶給人民的，卻是食安風暴接二連三、通膨居高不下、物價飛漲、房價失控、青年看不到未來的辛苦生活。尤其這次致癌油事件，政府食安防線全面潰堤，人民每天都在問「今天到底還有什麼東西不能吃？」賴政府卻還在忙著政治攻防、忙著替自己卸責，完全沒有把人民健康放在心上。

陳以信指出，最諷刺的是賴清德竟高喊「愛民如親」，人民看到的卻是民進黨發言人吳崢一句「不是我逼你吃」，把人民怒火當笑話；民進黨新北市議員林秉宥羞辱上街抗議的民眾「藍白遊行如喪考妣」，總統府秘書長潘孟安用一句「順勢舉手」輕描淡寫肘擊女記者。

陳以信批評，致癌油風暴爆發至今，賴清德拒絕向全民道歉、行政院長卓榮泰拒絕下台、衛福部長石崇良拒絕負責，一個個高官戀棧權位，把人民健康踩在腳底下。這不是「愛民如親」，而是待民如仇；不是謙卑執政，而是傲慢執政。民進黨嘴巴喊愛人民，心裡卻把人民當敵人。民進黨早已背棄當初的創黨精神。
 

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