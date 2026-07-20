　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
3C家電 3C焦點 家電 筆電相機 手機平板 科技生活

Netflix 有望推「免費會員」方案？執行長鬆口：部分市場可行

▲Netflix。（圖／路透）

▲Netflix 執行長證實，免費方案在部分國家有機會推行。（圖／路透）

記者黃肇祥／綜合報導

未來看 Netflix 不用錢了？於最新一季財報會議中，Netflix 共同執行長 Greg Peters 首度坦言「免費方案」確實可行，將持續評估。

Netflix 執行長：將評估免費方案

目前 Netflix 在台灣全面採用會員訂閱制，每月最低收費 330 元；在國外除了標準方案外，亦提供透過觀看廣告來降低月費的選項，但仍需支付最低 8.99 美元（約 290 元）的月費。未來是否可能進一步增加廣告播放量，進而推出完全免費的會員方案？對此，Greg Peters 在 2026 年第二季財報會議上正面回應：「某些市場確實可行，會持續評估。」雖然未直接否決這項商業模式，但他也強調 Netflix 短期內尚無推出的打算，也尚未著手展開研究。

Greg Peters 解釋，推行完全免費方案的顧慮在於，可能會蠶食既有的付費用戶市場。目前 Netflix 的首要目標是讓消費者更輕鬆地享受內容，因此正加速擴充影音庫以吸引新訂戶，並聚焦於長期營收目標，畢竟免費方案將對整體收入產生重大影響。他認為，Netflix 必須確保產品時機成熟且具備市場差異化；此外，推行免費方案的國家是否擁有足夠規模的廣告市場，也是該模式能否運作的關鍵之一。

Netflix 重啟 30 天免費試用服務

雖然 Netflix 暫時無意推出完全免費的會員制度，但為了吸引新用戶，近日已在部分市場重新推出「免費試用」服務。根據國外網友回報，從未訂閱過 Netflix 的新用戶，有機會獲得最長 30 天的試用資格。台灣官網也明確指出，新會員在註冊時該福利會自動顯示，若未出現則代表該地區暫未開放。不過經多位網友實測，台灣目前似乎未開放免費試用，而是改推「免費升級」——訂閱基本方案的用戶，首月可自動享有高級方案的會員權益。
 

 
每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
川普世足頒獎硬擠合照！　全場8萬人狂噓
快訊／台股又崩！反彈失利　10檔殺跌停
梅西賽後哭了！　坦言：西班牙表現得更好
台股修正近6000點　法人：5類股率先反彈就是落底訊號
西班牙擊敗「丟臉」阿根廷奪世足冠軍　BBC盛讚：這是足球的勝
19歲亞馬爾奪冠後超反差！　甜摟女友狂吃披薩
學霸女副理月薪5.5萬！入職115天操到腦中風　公司判賠12
致癌油風暴！3萬筆流向「快速查詢」一次看懂

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 3C家電最新 全站最新

Netflix 有望推「免費會員」方案？執行長鬆口：部分市場可行

王建民登板對決蔡其昌　首次啟用ABS！場邊齊喊「不要換」

昨卓榮泰、韓國瑜同框　今賴清德現身！明星賽蕭煌奇開球嗨翻4萬人

餐廳服務生傳話「黃總請妳去包廂」　陸女嚇到不吃「馬上閃人」

駭人畫面曝！高雄後勁溪成「魚屍地獄」　水利局急撈300kg揭原因

毒駕撞6車釀1死3傷！賓士女蹲坐路邊辯稱使用「美沙酮」　高大成說重話了

陳傑憲電梯遇草蜢竟沒認出！還邀「明天來看球」　事後尷尬爆笑

台中豐原「7車連環撞」！男騎士遭夾擊重傷　命危搶救中

媽一開門驚見狗狗石化定格　超心虛眼神網笑翻

林威助猛碰151公里讓高志綱驚艷　笑虧張奕：年底要被扣薪

等紅燈遭撞！高雄雙載情侶骨折　毒駕男被搜出21顆喪屍煙彈

Netflix 有望推「免費會員」方案？執行長鬆口：部分市場可行

鉅聞民調／李四川支持度50.85%、蘇巧慧44.06%　李11選區普遍領先

普丁接見北韓外交部長！　感謝「金正恩派兵」支援俄烏戰爭

可能有新颱風　模擬路徑曝

Netflix 有望推「免費會員」方案？執行長鬆口：部分市場可行

川普世足頒獎硬擠合照！　全場8萬人狂噓

國巨、禾伸堂都淪陷！被動元件10檔殺跌停　台股翻黑跌逾600點

熱情甩髮依舊柔順！李多慧分享夏日護髮習慣　9月化身一日店長

梅西賽後哭了！沒能帶阿根廷衛冕　坦言西班牙表現得更好

快訊／日劇男神閃電宣布當爸！低調娶圈外妻新婚1年　喜迎第一胎

台中龍井雞寮暗夜大火！恐怖橘紅火舌四竄　撲滅尋獲男性焦屍

【帶娃不容易】白鼻心一家4口過馬路 下秒孩子「回馬槍折返」家長苦命追XD

3C家電熱門新聞

行動網路受阻演練登場

Pi拍錢包遭駭！調查、補償出爐

MacBook Neo 銷量恐狂跌 40%

iPhone 全型號降價現況一表掌握

傳蘋果推 1.5TB 記憶體電腦

Google Pixel 10 進入出清期

「電競耳機」全面解析、關鍵不是音質

摺疊手機湧現「降價潮」

Pixel 11 預購 8 月 12 日開跑

蘋果2026 BTS教育方案大縮水！

Google 將推出「AI 滑鼠」

蘋果 iPad 全線升級時間曝光

Pixel Watch 5 全顏色、價格曝光

台灣家庭挑冰箱　首選「剛剛好的尺寸」

更多熱門

相關新聞

Netflix：今年約300部作品已導入生成式AI

Netflix：今年約300部作品已導入生成式AI

Netflix 持續擴大生成式 AI 在影視製作的應用。在最新一季股東信中更透露，2026 年已有約 300 部影視作品採用生成式 AI 工作流程，且大部分應用集中在後期製作階段，顯示 AI 已逐步成為影視製作流程的一部分。

Netflix上半年華語劇排行！ 陸劇《逐玉》破千萬

Netflix上半年華語劇排行！ 陸劇《逐玉》破千萬

串流收視週榜／《野狗骨頭》4陸劇神仙打架！AI短劇首奪冠

串流收視週榜／《野狗骨頭》4陸劇神仙打架！AI短劇首奪冠

Netflix 傳推 24 小時直播頻道

Netflix 傳推 24 小時直播頻道

串流收視週榜／《金特務》播4集奪全球冠軍

串流收視週榜／《金特務》播4集奪全球冠軍

關鍵字：

netflixnetflix電視第四台netflix推薦netflix節目

讀者迴響

熱門新聞

果園撿到外來種　收編後愛到膨脹

世界盃冠軍戰爆全武行！

野生「百億千金」現蹤台北吃東區粉圓

梅西連霸夢碎！西班牙1比0氣走阿根廷封王

吳宗憲震撼首認已離婚12年！財產全留給張葳葳

今「雨最大」　午後全台溼答答

法院認證賣淫「9頭身美女」消失10年吐心聲

梅西淚崩了！世界盃最後一舞落幕

川普全球關稅到期　「新關稅」60國改徵12.5％

手背癢狂抓3年「長出一層盔甲」！醫師曝成因

亞馬爾賽後主動擁抱梅西

19歲封神！亞馬爾奪世界盃創史上第一

梅西vs.亞馬爾　超級電腦看好西班牙奪冠

西北飯店大火6人獲救　消防慰自責移工

吳宗憲離婚12年！吳姍儒幫辦離婚手續　本人親揭分開原因

更多

最夯影音

更多
王建民登板對決蔡其昌　首次啟用ABS！場邊齊喊「不要換」

王建民登板對決蔡其昌　首次啟用ABS！場邊齊喊「不要換」
昨卓榮泰、韓國瑜同框　今賴清德現身！明星賽蕭煌奇開球嗨翻4萬人

昨卓榮泰、韓國瑜同框　今賴清德現身！明星賽蕭煌奇開球嗨翻4萬人

餐廳服務生傳話「黃總請妳去包廂」　陸女嚇到不吃「馬上閃人」

餐廳服務生傳話「黃總請妳去包廂」　陸女嚇到不吃「馬上閃人」

駭人畫面曝！高雄後勁溪成「魚屍地獄」　水利局急撈300kg揭原因

駭人畫面曝！高雄後勁溪成「魚屍地獄」　水利局急撈300kg揭原因

毒駕撞6車釀1死3傷！賓士女蹲坐路邊辯稱使用「美沙酮」　高大成說重話了

毒駕撞6車釀1死3傷！賓士女蹲坐路邊辯稱使用「美沙酮」　高大成說重話了

熱門快報

連續簽到抽《伊藤潤二展》

連續簽到抽《伊藤潤二展》

即日起至8/30，下載新聞雲APP，連續簽到抽《伊藤潤二展》雙人門票！

第二彈來啦！抽愛麗絲夢遊仙境門票

第二彈來啦！抽愛麗絲夢遊仙境門票

即日起至8/19止，下載新聞雲APP，連續簽到抽《愛麗絲夢遊仙境門票》門票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday新聞雲APP「聽」新聞

ETtoday新聞雲APP「聽」新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

王牌營養師親自下海研發！

王牌營養師親自下海研發！

「文里補習班」開課啦！王牌營養師幫你補充應援，輕鬆為生活添加營養！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面