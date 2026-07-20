Netflix 有望推「免費會員」方案？執行長鬆口：部分市場可行

▲Netflix 執行長證實，免費方案在部分國家有機會推行。（圖／路透）

記者黃肇祥／綜合報導

未來看 Netflix 不用錢了？於最新一季財報會議中，Netflix 共同執行長 Greg Peters 首度坦言「免費方案」確實可行，將持續評估。

Netflix 執行長：將評估免費方案

目前 Netflix 在台灣全面採用會員訂閱制，每月最低收費 330 元；在國外除了標準方案外，亦提供透過觀看廣告來降低月費的選項，但仍需支付最低 8.99 美元（約 290 元）的月費。未來是否可能進一步增加廣告播放量，進而推出完全免費的會員方案？對此，Greg Peters 在 2026 年第二季財報會議上正面回應：「某些市場確實可行，會持續評估。」雖然未直接否決這項商業模式，但他也強調 Netflix 短期內尚無推出的打算，也尚未著手展開研究。

Greg Peters 解釋，推行完全免費方案的顧慮在於，可能會蠶食既有的付費用戶市場。目前 Netflix 的首要目標是讓消費者更輕鬆地享受內容，因此正加速擴充影音庫以吸引新訂戶，並聚焦於長期營收目標，畢竟免費方案將對整體收入產生重大影響。他認為，Netflix 必須確保產品時機成熟且具備市場差異化；此外，推行免費方案的國家是否擁有足夠規模的廣告市場，也是該模式能否運作的關鍵之一。

Netflix 重啟 30 天免費試用服務

雖然 Netflix 暫時無意推出完全免費的會員制度，但為了吸引新用戶，近日已在部分市場重新推出「免費試用」服務。根據國外網友回報，從未訂閱過 Netflix 的新用戶，有機會獲得最長 30 天的試用資格。台灣官網也明確指出，新會員在註冊時該福利會自動顯示，若未出現則代表該地區暫未開放。不過經多位網友實測，台灣目前似乎未開放免費試用，而是改推「免費升級」——訂閱基本方案的用戶，首月可自動享有高級方案的會員權益。

