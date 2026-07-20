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宜蘭金紙行深夜陷火海　消防架梯救10人…67歲婦送醫不治

▲▼宜蘭金紙店火警。（圖／記者游芳男翻攝）

▲宜蘭一間金紙行深夜發生火警，1名婦人被救出時已無生命跡象，送醫搶救仍不治。（圖／記者游芳男翻攝）

記者游芳男、葉品辰／宜蘭報導

宜蘭市泰山路一間金紙行昨（19）日深夜11時47分發生住宅火警，猛烈火勢一度造成10人受困，其中一名受困2樓陽台的67歲張姓婦人被消防人員救出時已失去生命跡象，緊急送往國立陽明交通大學附設醫院搶救，仍於今（20）日宣告不治；其餘9名受困民眾則由消防人員架梯救出並無大礙，詳細起火原因及財物損失仍待火調人員進一步鑑識釐清。

消防局表示，昨日晚間11時47分接獲119報案，指宜蘭市泰山路337號一間金紙行發生住宅火警，且有民眾受困，立即派遣第一大隊、第四大隊，以及宜蘭、員山、壯圍、羅東等分隊趕赴現場救援。

▲▼宜蘭金紙店火警。（圖／記者游芳男翻攝）

▲消防另外救出9名受困民眾皆無大礙。（圖／記者游芳男翻攝）

消防人員於晚間11時55分抵達現場後，立即佈設水線展開灌救，同步進行搜救作業，初步掌握有民眾受困2樓陽台等待救援。至20日凌晨0時28分，消防人員已陸續救出10名受困民眾，然其中一名受困2樓陽台的老婦人救出時已無生命跡象，隨即由救護車送往國立陽明交通大學附設醫院急救，但經院方全力搶救後，仍宣告不治。

消防指出，其餘9名受困民眾均由消防人員利用架梯方式順利救出。火勢於凌晨1時10分撲滅，至於起火原因及財物損失，仍待火災調查人員進一步調查釐清。

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