女兒床下藏男人！媽媽氣炸「開槍打死他」被控謀殺罪

▲肯德拉開槍擊斃躲在女兒床下的陌生男人。（左圖／CFP；右圖／翻攝孟菲斯市警察局）



記者吳美依／綜合報導

美國田納西州孟菲斯市（Memphis）發生爭議事件，一名母親半夜在13歲女兒床下發現一名陌生男子，在盛怒之下開槍擊斃對方，卻因此涉嫌一級謀殺罪被捕並起訴，消息曝光後掀起輿論沸騰。

男子陳屍民宅外 女屋主坦承開槍

《紐約郵報》引述逮捕令報導，警方16日凌晨將近2時趕抵現場，發現20歲男子羅德利斯（Rodderius Morton）陳屍一處民宅外，後腦勺中彈身亡，現場查獲一枚彈殼及一把史密斯威森（Smith & Wesson）黑色手槍。

36歲的肯德拉（Kendra Scott）供述，自己回家後「看見一個男人在我孩子的床下，而我做了自己該做的事」。她因涉嫌一級謀殺罪、使用槍械犯下重大危險重罪被帶回偵訊並起訴，待20日出庭由法官裁定保釋金。

女兒床下藏男人 母親盛怒犯案

原來，當天凌晨1時許，肯德拉的13歲女兒邀請羅德利斯進入家門。肯德拉半小時後回家並發現異狀，憤怒拍門大吼，「誰在我家？」

女兒開門後，肯德拉怒斥躲在床下的羅德利斯「給我滾出去」，並緊緊跟著對方走出前門。就在此時，傳來一聲槍響。

一名鄰居聞聲出門查看，目睹肯德拉持槍站在一具遺體旁，坦承「是我對他開槍的。」

兩派爭論 專家揭法律焦點

此案在網路上引發激烈爭辯，一些人認為肯德拉開槍很合理，另一些人則認為這種行為根本不符比例原則，應該直接報警就好。

肯德拉的辯護律師巴林（Blake Ballin）形容這起事件「是任何一名13歲女孩父母最糟糕的噩夢」，並且最終悲劇收場。案件關鍵在於，「任何人在那種情境下，是否還能做出理性判斷」。

不過，退休執法官員暨防衛射擊訓練師史密斯（Buddy Smith）表示，根據目前已知事實，此案恐怕難以適用田納西州法律的「城堡原則」（Castle Doctrine）。

根據「城堡原則」，如果某人使用合理甚至致命武力對付入侵者，仍能被保護並免於刑事起訴或民事責任。

史密斯說，這項法律條款意味著「當某人闖入，並對你或你的家人實施暴力重罪時，你有權保護自己和家人。」但根據逮捕令，羅德利斯當時似乎並未威脅肯德拉或其女兒，這也預料成為法庭上的爭議焦點。