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Google 官網意外爆雷 Pixel 11！新顏色、相機島變化全曝光

▲▼Google 意外公開 Pixel 11 Pro XL 的實機照片，目前官方已經下架，但多數網友早已經備份。（圖／翻攝 Google Fi）

▲Google 意外公開 Pixel 11 Pro XL 的實機照片，目前官方已經下架，但多數網友早已經備份。（圖／翻攝 Google Fi）

記者黃肇祥／綜合報導

Google 又藏不住秘密了！稍早旗下 Google Fi 網站意外刊登出 Pixel 11 Pro XL 的完整背蓋照片，不僅提前揭曉全新配色，連相機島的關鍵升級也一併曝光。

如上圖所示，Pixel 11 Pro XL 即將推出優雅的「蜜桃色」，色調比以往出現過的橘色或紅色更淡，更接近 Pixel 6 時期的「珊瑚粉」。據傳新配色將正式命名為「沙丘色」（Dune）。此外，背蓋中央的「G」字標誌在 Pixel 11 Pro XL 上則採用了淡金色的漸層設計，是十分有識別度的新顏色。

在整體機身外觀上，Pixel 11 Pro XL 幾乎沿用 Pixel 10 Pro XL 的設計語彙，惟相機島上可以明顯發現「溫度感應器」已確定被移除，僅保留一顆閃光燈。根據 Google 官方日前公開的部分畫面，這顆閃光燈或提供 RGB 色彩變化，目前官方尚未說明具體功能，但根據外媒挖掘程式碼推測，閃光燈將讓 Pixel 11 系列手機支援「Pixel Glow」新功能，可根據系統狀態或指令顯示不同色彩，不僅兼具視覺裝飾效果，更能作為 App 的通知燈。

→Google Pixel 10 進入出清期！價格狂殺35%、旗艦機只要中階價
→電商偷跑上架！Google Pixel 11 全色系實機照片曝光

電商外流 Pixel 11 共有 7 種顏色

事實上，不用等 Google 自己暴雷，日前在電商亞馬遜就已經有人提前發現 Pixel 11 系列的身影，證實 Pixel 11 將提供紫紅色（Fuchsia）、苔蘚綠（Moss）、午夜藍（Midnight）三種顏色；至於 Pixel 11 Pro 系列則有沙丘色（Dune）、輕霧灰（Light Fog）、松嶺綠（Pine）與純銀色（Sterling）。摺疊手機 Pixel 11 Pro Fold 僅提供松嶺綠（Pine）與午夜黑（Midnight）兩種配色。

▲▼外媒曝光 Pixel 11、Pixel 11 Pro 系列共 7 種顏色。（圖／翻攝9to5google）

▲電商提前曝光 Pixel 11、Pixel 11 Pro 系列共 7 種顏色。（圖／翻攝9to5google）

Pixel 11 系列預計 8/13 登場

根據 Google 官方預告，Pixel 11 系列預計於台灣時間 8 月 13 日上午 6 點的 Made by Google 發表會正式登場。目前台灣 Google Store 頁面已顯示 8 月 12 日將搶先開放預購，消費者只要在 8 月 8 日 14:59 前訂閱行銷郵件，即可領取獨家優惠。

綜合外媒報導，Pixel 11 系列將是首款採用台積電 2nm 製程晶片的智慧型手機，並換上最新 ARM 架構 CPU 與聯發科通訊晶片，效能與續航力有望迎來全面升級。此外，據傳 Google 將把全系列的起始儲存容量提高至 256GB，但入門售價也可能因此調漲約 100 美元（約新台幣 3,220 元）。

 
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