蔡英文看演唱會提前閃人！遭網虧「我阿嬤也9點睡」　釣出本尊回應

▲前總統蔡英文（中）現身台北小巨蛋替滅火器加油。（圖／火氣音樂提供）

圖文／CTWANT

成軍26年的金曲樂團滅火器18日起一連兩天在台北小巨蛋舉辦《2026 ON FIRE DAY 台北小巨蛋演唱會》，首度攻蛋吸引大批歌迷朝聖，前總統蔡英文也到場支持，並在開演前赴後台為團員加油打氣。不過，有觀眾發現蔡英文於演唱會尚未結束前提前離席，並在社群留言笑稱「我阿嬤也這個時候睡」，沒想到意外釣出蔡英文本人親自回應「誰是阿嬤」，掀起網友熱議。

蔡英文18日現身小巨蛋包廂觀看演出，以實際行動支持滅火器。她也在Threads分享與樂團成員的合照，並向主唱楊大正喊話：「等一下不要叫我唱歌。」貼文曝光後，有網友笑稱蔡英文可能是在暗示楊大正於演唱會上點名邀她開唱。

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演唱會開始前，蔡英文還特地前往後台為滅火器加油打氣。她在社群平台分享後台合影，寫下：「滅火器的第一次小巨蛋演唱會，上場前給他們加油打氣！」2020年蔡英文參選總統期間，滅火器曾為她創作競選歌曲〈自信勇敢咱的名〉，蔡英文也在後台為單曲簽名。

不過，當晚9點多有現場觀眾發現，原本在二樓包廂觀看演出的蔡英文提前離席，隨即拍下照片並上傳社群平台，寫下「靠X蔡英文回家睡覺了」，一名網友則留言表示：「畢竟有年紀了，我阿嬤也這個時候睡。」沒想到貼文隨後釣出蔡英文本人回應：「誰是阿嬤。」

蔡英文親自留言後，其他網友紛紛湧入留言區表示，「總統級凝視」、「你沒被隨扈帶走嗎」、「超好笑，阿姨跟阿嬤都是小英的地雷」、「這個滅火器也救不了你。」另有網友貼出蔡英文過去扛著肩射式模擬火箭發射器的圖片寫下「誰說阿嬤的，給我出來」，讓全場笑翻。

▲網友幽默的留言釣出蔡英文回應。（圖／翻攝Threads／@yuchiehgung.sd）

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