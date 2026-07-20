獨／夫妻涉掏空校產！金錢豹袁昶平提500萬　大陣仗幫愛妻辦保

▲葳格執董吳菀庭涉嫌掏空校產案，金錢豹創辦人袁昶平今天一早親自到台中地院等著替吳菀庭辦保，親接愛妻回家。（圖／記者白珈陽攝）



記者白珈陽、許權毅／台中報導

台中私立名校葳格國際學校6月間遭檢方搜索，創辦人袁昶平（亦為金錢豹創辦人）與現任妻子、葳格學校執行董事吳菀庭雙雙遭收押禁見。台中地院16日提訊袁昶平，訊後裁定2000萬交保，短暫住進看守所22天，吳續押；中院今天（20日）換提訊吳，訊後裁定500萬元交保，袁昶平率領金錢豹10餘名人員大陣仗，帶著裝進大量現金的綠色行李箱，替吳辦保，親迎愛妻。

今天包括袁昶平的兒子、媳婦都陪同袁昶平到地院。 袁獨家回應《ETtoday東森新聞雲》表示，畢竟是自己的老婆，一定要親自來接。

▲一早，金錢豹就大陣仗前往地院辦理交保，當時袁昶平尚未現身。（圖／記者白珈陽攝）



台中地檢署前往葳格學校、寶麗金公司、金悅富公司與住處搜索，於6月23日約談被告袁昶平、吳菀庭2人到案說明，訊後認定2人涉犯刑法行使業務登載不實文書、公益侵占、業務侵占、背信及商業會計法等罪嫌重大，且有串滅證之虞，有羈押必要，均經檢察官當庭逮捕，向法院聲請羈押禁見獲准，至今日2人均獲交保，全案仍在調查中。