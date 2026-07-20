Drake詛咒又發威！豪砸4800多萬「押注阿根廷奪冠」賠慘了

▲加拿大饒舌天王Drake的詛咒再度成真。（圖／達志影像／美聯社）



記者吳美依／綜合報導

加拿大饒舌天王Drake豪擲150萬美元（約新台幣4862萬元）押注阿根廷在90分鐘內拿下2026世界盃冠軍，結果慘遭滑鐵盧，不僅與約510萬美元（約新台幣1.65億元）的獎金擦身而過，更讓外界熱議「Drake詛咒」再度成真。

《FOX體育台》報導，Drake以運彩「反指標」聞名，經常下注在最終落敗的一方，或者豪擲鉅款壓住卻未能命中。這種黑歷史逐漸演變為「Drake詛咒」的體壇迷信認為，凡是獲得這位饒舌歌手公開支持的球隊或運動員，注定難逃敗北命運。

決賽開踢前，阿根廷球迷得知Drake下注的消息，不安情緒隨即蔓延。這場比賽19日在美國紐澤西州登場，阿根廷對陣西班牙並廝殺至延長賽，最終在第106分鐘失守，以0比1不敵勁敵。

▲阿根廷球王梅西賽後落淚。（圖／達志影像／美聯社）

事實上，Drake今年賭注一路碰壁。今年2月超級盃，他砸下100萬美元支持新英格蘭愛國者（New England Patriots），卻眼睜睜看著對手西雅圖海鷹（Seattle Seahawks）勝出。隨後又在美國網球公開賽押注辛納（Jannik Sinner）擊敗阿卡拉茲（Carlos Alcaraz），再度賠上30萬美元。

值得一提的是，Drake並非毫無勝績。2022年卡達世界盃決賽，他同樣押注阿根廷，並下注梅西將帶領球隊在延長賽及PK大戰後擊敗法國奪冠，最終贏得100萬美元。