西班牙2度奪冠！全國沸騰徹夜狂歡　球迷擠爆街頭「嗨喊萬歲」

▲西班牙奪下今年世界盃冠軍。（圖／達志影像／美聯社）



記者吳美依／綜合報導

西班牙奪下2026年世界盃冠軍，全國民眾情緒沸騰，首都馬德里（Madrid）和許多國家隊球員效力的城市巴塞隆納（Barcelona）慶祝活動持續一整夜直至隔日凌晨，人們湧上街頭歌唱、跳舞、施放煙火，大喊西班牙萬歲。

今年世界盃決賽在美國紐澤西州登場，西班牙與阿根廷廝殺到延長賽，最終靠著托雷斯（Ferran Torres）在第106分鐘踢進致勝球，以1比0成績擊敗勁敵，奪下隊史第2座世界盃冠軍。

隊史第2度奪冠 首都嗨瘋了

馬德里街頭湧現慶祝人潮，民眾手舞足蹈、點燃紅色煙火並揮舞國旗，歡呼聲響徹整座城市直至20日凌晨。

球迷馬里奧（Mario）興奮表示，「我從巴塞隆納開車過來，就是要跟馬德里的球迷一起看球，明天還要等球員回來一起慶祝。」

▼球迷在馬德里街頭狂歡。（圖／路透）





另一位球迷伊斯雷姆（Islem）甚至從突尼西亞專程搭機飛來，「我知道這一切都值得，我就知道他們會贏！西班牙萬歲！」

阿爾瓦羅（Alvaro）也專程從馬拉加（Malaga）趕到馬德里，就為了在大螢幕前觀看比賽，西班牙的勝利讓他激動不已，「我真的太開心了，這一切太美好了！」

▼巴塞隆納民眾情緒沸騰。（圖／路透）



巴塞隆納也沸騰 亞馬爾是最大亮點

巴塞隆納也是這場足球盛宴的焦點，今年備受矚目的19歲前鋒亞馬爾（Lamine Yamal）就在這座城市以北約30公里的濱海城市馬塔羅（Mataro）長大，並在一個多種族的工人階級社區「羅卡方達」（Rocafonda）學會踢足球。

他每次得分必做的「304」手勢，正是致敬家鄉郵遞區號，頭帶繡上「羅卡方達」字樣，球鞋印上父母祖國摩洛哥及赤道幾內亞的國旗，藉此表示「足球是種族與社會融合典範。」

西班牙首相桑切斯（Pedro ​Sanchez）也在社群平台發文祝賀，「我們是世界冠軍！國家隊太棒了！感謝你們！」