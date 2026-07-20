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川普世足頒獎硬擠合照！　全場8萬人狂噓

▲▼美國總統川普（Donald Trump）出席頒獎典禮，將冠軍獎盃頒發給西班牙。（圖／路透）

▲川普將冠軍獎盃頒發給西班牙。（圖／路透）

記者張方瑀／綜合報導

西班牙在2026年世界盃決賽延長賽中，以1比0擊敗阿根廷，順利抱回冠軍獎盃。不過，美國總統川普（Donald Trump）出席頒獎典禮，將冠軍獎盃頒發給西班牙，並與隊長羅德里（Rodri）一同舉盃慶祝時，卻慘遭現場球迷狂噓，場面一度十分尷尬。

川普硬擠合照遭請離　全場狂噓音量狂飆

川普在紐約大都會人壽體育場（MetLife Stadium）與第一夫人梅蘭妮亞（Melania Trump）、小兒子拜倫（Barron Trump）坐在防彈玻璃後方，並與國際足總（Fifa）主席因凡提諾（Gianni Infantino）並肩觀賞這場決賽。

比賽結束後，川普參與了國際足總的頒獎典禮，親自將獎牌頒發給裁判和球員，就在他把獎盃頒給西班牙後，在球員準備首次舉盃時，移動到了隊伍邊緣確保自己能入鏡，隨後因凡提諾才委婉地試圖將他帶離現場。

▲▼2026世界盃足球賽由西班牙奪冠。（圖／路透）

▲川普移動到了隊伍邊緣確保自己能入鏡。（圖／路透）

現場球迷對川普的出現反應相當負面，當川普與因凡提諾一起走到球場上時，伴隨著巨大的嘲笑和口哨聲。據了解，當時球場內的環境噪音約為78分貝，而滿場8.2萬人的噓聲直接讓音量飆升到了84分貝。

延長賽踢進致勝球　西班牙奪下世界盃冠軍

在這場決賽中，西班牙最終在延長賽打破僵局。比賽進行到第106分鐘時，托雷斯（Ferran Torres）接獲威廉斯（Nico Williams）的頭槌擺渡，順勢將球踢進網內，幫助西班牙以1比0獲勝。

阿根廷失控爆衝突　球員掐脖慘吞紅牌

另一方面，阿根廷在比賽中先是因恩佐（Enzo Fernandez）吞下紅牌，導致球隊只能以10人應戰。到了比賽終了時，場面更是徹底失控，據報導指出，帕雷德斯（Leandro Paredes）在終場時掐了賈西亞（Eric Garcia）的脖子，現場甚至引發揮拳衝突，帕雷德斯最終也因此慘吞紅牌。

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