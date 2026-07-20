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哈利破冰查爾斯「關鍵是卡蜜拉」　王室專家爆內幕

哈利王子和梅根（右圖）日前帶著一雙兒女回英國見查爾斯三世（左圖左），據悉卡蜜拉（左圖右）全程在場。（翻攝The Royal Family臉書、sussex.com）

▲哈利王子和梅根（右圖）日前帶著一雙兒女回英國見查爾斯三世（左圖左），據悉卡蜜拉（左圖右）全程在場。（翻攝The Royal Family臉書、sussex.com）

圖文／鏡週刊

英國哈利王子（Prince Harry）日前與妻子梅根（Meghan Markle）、7歲的兒子（Archie）和5歲女兒（Lilibet）在倫敦與父親查爾斯三世（King Charles III）團聚，正式破冰。據悉，當時王后卡蜜拉（Queen Camilla）全程在場，王室專家直言，卡蜜拉已是查爾斯生命中不可或缺的一部分，「沒有她就沒有這場和解」。

卡蜜拉全程在場？　王室：不公開任何會談細節？

哈利一家四口本月10日在海格羅夫莊園低調與查爾斯團聚，白金漢宮證實，除了查爾斯、哈利、梅根及兩個孩子外，卡蜜拉也出席了這場私人會面。這是查爾斯睽違4年首度與媳婦、孫子女團聚，格外受到矚目。

白金漢宮強調，這次會面不會公開任何合照，也不會透露會談內容。一名接近王室的消息人士表示，這類家庭聚會最好保持低調，「他們應該有機會重新建立家人之間的情感連結，而不是讓外界知道每一個細節」。

根據《People》報導，王室作家凱薩琳梅耶（Catherine Mayer）指出，卡蜜拉出席其實再自然不過，「她是查爾斯生命中不可協商的一部分，如果想和查爾斯修復關係，就不可能繞過她。

哈利王子破冰查爾斯「關鍵竟是卡蜜拉」！　王室專家爆內幕：沒有她就不行

▲哈利王子的一雙兒女，相隔4年終於回到英國。（翻攝meghan IG）

曾轟卡蜜拉是「公關祭壇犧牲品」？　哈利如今改口了？

事實上，哈利與卡蜜拉的關係其實一直很複雜，2023年，哈利在回憶錄《Spare》（備胎）中坦言，父親2005年迎娶卡蜜拉時，他內心非常矛盾，還直指卡蜜拉為了改善自身的公眾形象，向媒體洩漏有關他的消息，自己彷彿成了卡蜜拉「公關祭壇上的犧牲品」。

哈利同年接受《早安美國》（Good Morning America）訪問時，再次提到卡蜜拉當時需要重建外界對她的觀感，因此曾出現不少關於媒體操作的傳聞。不過，被問到如今兩人的關係時，他的態度已明顯平和。

哈利表示，他已經很久沒有和卡蜜拉私下交談，但仍愛著每一位家人，「即使彼此存在分歧，我看到她時，我們都會很有禮貌地相處」。他也說，並沒有把卡蜜拉當作「邪惡的繼母」，反而認為她嫁進王室後，一直努力改善自身形象與名聲，「那是她為了自己所做的努力」。

哈利王子破冰查爾斯「關鍵竟是卡蜜拉」！　王室專家爆內幕：沒有她就不行

▲哈利王子和梅根及一雙兒女定居美國加州蒙特斯托。（翻攝meghan IG）

返英官司、住宿爭議不斷？　哈利一家仍成功團聚？

這次返英期間，哈利原本是為了一系列慈善活動而回國，但整趟旅程並不平靜，包括與白金漢宮因住宿安排爆發公開歧見，又遭遇官司失利，加上與哥哥威廉王子（Prince William）的裂痕仍未化解，王室內部關係備受關注。

王室傳記作家羅素邁爾斯（Russell Myers）表示，哈利這趟返英期間出現不少變化，還有臨時的調整，讓國王和身邊幕僚處理上相當頭痛。此外，基於安全考量，梅根和兩名孩子並沒有全程跟著哈利返英，而是在行程尾聲才「悄悄」抵達英國，這也是他們自2022年以來首次踏上英國土地，促成這場備受矚目的家庭重聚。

王室作家梅耶認為，外界往往只把王室成員視為制度象徵，卻忘了他們本質上也是一家人。「無論你是否支持君主制度，這個家族歷經了許多重大衝擊，而這次重聚，是很多人都希望看到的一刻」。


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