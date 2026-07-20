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登機才發現夫妻分坐！尪要求乘客換位遭1句話打臉　掀2派論戰

夫妻搭廉航硬要換位！他拒絕反遭批：想坐一起就付錢。（示意圖／AI生成）

▲夫妻搭廉航硬要換位，他拒絕反遭對方批評。（示意圖／AI生成）

圖文／CTWANT

馬來西亞一名男子日前在Threads分享搭乘廉價航空的經歷，表示機上一對夫妻因座位沒有排在一起，要求他配合換位，但他認為若想與同行者相鄰，就應事先付費選位，因此當場拒絕，事件隨即引發網友熱議。

男子表示，這對夫妻登機後才發現兩人的座位分開，丈夫隨即詢問他能否交換座位。面對突如其來的要求，他沒有答應，並直言搭乘廉航本來就可能被分配到不同位置，若夫妻堅持坐在一起，訂票時便應購買選位服務。

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他不滿表示，整趟航程只有約1小時，即使夫妻暫時分開也不會造成太大影響，對方卻在遭到拒絕後反過來批評他，讓他更加無法接受。他強調，自己已經選定座位，沒有義務為了別人的安排而移動。

男子進一步說明，他並非在任何情況下都拒絕幫忙。若對方帶著年幼孩子，需要讓家長與孩子坐在一起，或交換的座位只在附近幾排，他仍可能視情況配合。

然而，這次對方妻子的座位位於第7排，他的位置卻在第25排。當時乘客仍在登機，走道上擠滿移動及放置行李的人，他若答應換位，就得逆著人群走回機艙前方，徒增自己與其他乘客的不便。

男子認為，這對夫妻不願事先支付選位費，登機後卻希望其他旅客承擔麻煩，做法並不合理。他強調，拒絕換位並非缺乏同理心，而是不接受有人把自己未事先安排座位的責任轉嫁給別人。

貼文曝光後，多數網友支持男子的決定，認為乘客有權使用自己預訂或付費選擇的座位，其他人即使提出交換要求，也應尊重對方拒絕的權利。

有網友指出，選擇相鄰座位只需12令吉，約新台幣90元，如果連這筆費用都不願支付，就不應登機後要求其他乘客犧牲舒適與便利。另有民眾認為，航空公司設置付費選位服務，就是讓旅客依照個人需求提早安排，想坐在一起的人應在購票時處理，而不是把問題留給登機後才解決。

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