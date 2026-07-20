史上第6人！阿根廷恩佐決賽吞紅牌　英格蘭球迷爽喊：現世報啦

▲阿根廷中場恩佐（Enzo Fernandez）吞下紅牌出場。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

阿根廷中場恩佐（Enzo Fernandez）在世界盃決賽對陣西班牙的比賽中吞下紅牌出場，阿根廷最終在延長賽以0比1吞敗，無緣奪冠。對於這名英超切爾西球星的下場，前幾天才剛被他發文嘲諷的英格蘭球迷們，紛紛在網路上大肆慶祝，直呼這根本就是「現世報」。

決賽染紅成戰犯 阿根廷延長賽飲恨

根據英國talkSPORT報導，恩佐在第82分鐘因不滿裁判溫契奇（Slavko Vincic）的自由球判決出言抗議，吞下第一張黃牌；在第93分鐘時，他又對西班牙後衛庫巴爾西（Pau Cubarsi）進行過晚的滑鏟，導致對方被鏟飛。儘管隊友提出抗議，裁判仍將他紅牌罰下，成為全場首位紅牌出場的球員。

▲▼阿根廷中場恩佐（Enzo Fernandez）吞下紅牌出場。（圖／達志影像／美聯社）

阿根廷將戰局延長，由西班牙托雷斯（Ferran Torres）起腳，將球射入球門上方。這顆進球讓阿根廷以0比1落敗，終場時阿根廷球員被目擊在場上揮拳，發生衝突。

曾發文嘲笑三獅軍團 引發英格蘭球迷反彈

恩佐提早退場的幾天前，阿根廷在準決賽以2比1擊敗英格蘭晉級，當時踢進一球的費南德斯在場上對著觀眾席做出雙手放在耳邊的慶祝動作。

賽後，他在社群平台分享自己與隊友梅西（Lionel Messi）、帕雷德斯（Leandro Paredes）大笑的照片，背景音樂搭配綠洲合唱團（Oasis）的歌曲〈Wonderwall〉。

▲阿根廷中場恩佐（Enzo Fernandez）。（圖／路透）



這首歌曲是英格蘭隊今夏在北美洲賽事期間，球員與球迷勝利後演唱的歌曲。恩佐的舉動引發英格蘭球迷不滿，切爾西也在球迷的強烈反彈下，刪除了該名球員的貼文。

球迷稱「現世報」 創世界盃決賽紅牌紀錄

恩佐在決賽吞下紅牌後，英格蘭球迷在社群平台X上表示慶祝，「我們都會得到應得的，發生在他身上真是再適合不過了」、「這就是他上次那樣慶祝的現世報」、「恩佐被罰下場了，後排尋求現世報的人，歡呼聲再大一點啊」、「這根本就是報應！」

恩佐的退場讓他成為史上第6位在世界盃決賽領到紅牌的球員。

另外5名分別是1990年對陣西德，雙雙被罰下的阿根廷球員蒙松（Pedro Monzon）與德佐蒂（Gustavo Dezotti）。還有1998年法國隊的德塞利（Marcel Desailly）、2006年法國隊的席丹（Zinedine Zidane）與2010年荷蘭隊的海廷加（John Heitinga）。