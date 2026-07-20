在野喊話嚴審大刀砍　擬統刪總預算600億

▲立法院長韓國瑜。（圖／記者林敬旻攝）



記者張靖榕／綜合報導

今年度中央政府總預算案尚未完成立法院審議，朝野近期將展開第二輪協商。在野黨擬提出通案刪減約600億元，鎖定大陸地區旅費、國外旅費、委辦費及一般事務費等項目，其中媒體宣傳費擬統刪60％，行政院、衛福部、陸委會及數發部等單位特別費則擬全數刪除。

《中國時報》報導，今年度總預算案已完成初審，立法院力拚本會期完成三讀。民眾黨團擬提出通案刪減總預算2％、約600多億元，相關內容仍待藍白黨團討論。

立法院長韓國瑜7月9日召集朝野協商，要求各黨團16日前將提案送交財政委員會彙整，最快本周啟動總預算協商。據了解，朝野立委共提出約1700項刪減案，其中通案刪減案共有5案。

去年在野黨要求中央政府總預算歲出至少刪減939億7500萬元，但因部分刪減項目未明確指定，引發總預算爭議，因此今年提出通案刪減案時態度較為審慎。

民眾黨團擬鎖定大陸地區旅費、國外旅費、委辦費及一般事務費等項目，各部會國外旅費可能統刪15％，其中總統府、行政院、國發會及食藥署的國外旅費擬刪60％。

此外，今年度總預算編列約192億元無人機預算，分散於各部會。在野黨認為，行政院另宣布投入442億元發展無人機，但相關預算未經立法院同意，主張待《無人機產業發展條例》完成立法後，再依新法精神編入明年度預算。

民眾黨主席黃國昌表示，今年總預算審查原則「本來就是嚴審，讓錢花在刀口上」。行政機關推動重要政策所需預算會全力支持，但他認為屬於浪費、甚至「養綠媒」的預算，「該刪本來就要刪」。