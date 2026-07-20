俄羅斯「最大規模」飛彈狂轟！烏克蘭至少8死　澤倫斯基急求援

▲俄羅斯19日對烏克蘭多個城市發動新一波大規模彈道飛彈與無人機空襲。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

俄羅斯19日對烏克蘭多個城市發動新一波大規模彈道飛彈與無人機空襲，造成至少8死、數十人受傷。烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）表示，這次對首都基輔（Kyiv）的襲擊，是自2022年俄羅斯全面入侵以來，「規模最大的彈道飛彈攻擊之一」。

俄軍飛彈無人機狂炸 多城傳出死傷

根據BBC報導，這波空襲在全烏釀成死傷，東北部哈爾科夫（Kharkiv）有4人喪生，包含市郊郵件中心遇襲，部分傷者危急；基輔1名老婦罹難；南部札波羅熱（Zaporizhzhia）與蘇梅（Sumy）則共有3人死亡。

烏克蘭空軍表示，俄軍對基輔攻擊動用伊斯坎德（Iskander）、極音速鋯石（Zircon）飛彈及125架無人機。基輔防空系統擊落18枚飛彈與108架無人機。基輔市長證實多處建築受損；布查區（Bucha district）物流中心遭擊中釀2傷。

▲▼俄羅斯19日對烏克蘭發動大規模空襲，造成至少8死、數十人受傷。（圖／路透）



烏軍強力反擊 精準命中俄「影子艦隊」

面對攻勢，烏克蘭也展開反擊。澤倫斯基指出，武裝部隊襲擊了斯塔夫羅波爾州（Stavropol）的3座儲油庫及燃料設施，並在黑海擊中3艘俄羅斯「影子艦隊」油輪。他強調，這些目標是為俄羅斯侵略提供資金的來源。

負責輸送哈薩克石油至俄國新羅西斯克（Novorossiysk）的裡海管道財團表示，其輸油碼頭遭波及，2艘油輪受損致作業暫停。斯塔夫羅波爾州長也稱無人機引發當地工業區火災。

能源戰升溫 土耳其貨輪遭波及

烏克蘭近期加強對俄能源設施攻擊。基輔當局稱俄國近43%煉油產能已被「癱瘓」（此數據未經BBC核實）。烏克蘭主張，俄國仰賴化石燃料出口支應戰爭，油氣設施屬合法目標。

另外，烏國海軍指出，一艘土耳其籍民用貨輪在黑海遭俄方飛彈擊中釀5死。而在空襲前，烏軍也襲擊了俄國最大線上零售商Wildberries的兩座倉庫，共釀成8死62傷。

澤倫斯基：每天都需要攔截系統

澤倫斯基透露，過去一週內，俄軍對烏克蘭使用了約1450架攻擊無人機、逾1640枚導引炸彈及99枚各式飛彈。

隨著俄羅斯加強對烏克蘭城市的攻擊力道，基輔正緊急向歐洲盟國尋求更多彈道飛彈攔截系統的支援。澤倫斯基強調，「防禦彈道飛彈是我們目前一直以來的首要任務。我們每天都需要攔截系統。」