報復2士兵遇襲喪命！　美軍「連9晚」狂轟伊朗

▲美軍連續9晚對伊朗發動攻擊。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

在伊朗發動攻擊導致至少兩名美軍人員喪生後，美國中央司令部證實，美軍已在當地時間19日晚間7時，針對伊朗展開了連續第9個夜晚的空襲行動。美軍強調，此舉是為了持續削弱伊朗的軍事能力，阻止其攻擊航行於荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）的商船。

這波最新衝突起因於一個月前簽署的臨時停火協議破裂。美國稍早宣布，駐紮在約旦的美軍基地17日遭到攻擊，造成至少2名士兵死亡、1人失蹤；中央司令部19日透露，已在襲擊現場發現「身分不明的遺骸」，正進行比對。

此外，18日在伊拉克北部，也有一名美軍在處理遭擊落的伊朗無人機未爆彈時殉職。

面對傷亡，美國國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）在社群平台發文表示，「他們的犧牲只會讓我們的決心更加堅定。」以色列官員也透露，正準備接收更多美國空中加油機，以因應美軍未來可能擴大對伊朗的軍事行動。

波斯灣多國遭波及 伊朗核電廠成目標

隨著雙方互相反擊，戰火已蔓延至波斯灣多國。為了報復美軍空襲，伊朗國家電視台指出，伊朗無人機襲擊了位於科威特的亞迪里營區與阿里薩利姆空軍基地的美軍資產。

科威特政府更指控，境內一座海水淡化廠連續兩天遭襲起火，防空部隊也再度攔截伊朗飛彈。此外，巴林與約旦皆攔截了來自伊朗的飛彈，約旦更為此召見伊朗臨時代辦表達嚴正抗議。

另一方面，伊朗媒體指控美軍襲擊了伊朗南部西里科（Sirik）、沙代甘（Shadegan）等地，阿巴丹（Abadan）也傳出爆炸。

伊朗原子能組織更強烈譴責美軍攻擊達爾霍溫（Darkhovin）一座正在興建中的核電廠，國際原子能總署（IAEA）已介入調查。伊朗衛生部則指出，光是過去三週，美軍空襲已在該國造成50死、逾500人傷。