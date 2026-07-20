　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點

高中妹控名醫逼墮胎　律師嗆：哪個黑道大哥不認識我

辛蒂遭L院長拖到廁所性侵，事後到派出所報案，留下傷勢等證據，但此案仍不起訴。（圖／讀者提供）

▲辛蒂遭L院長拖到廁所性侵，事後到派出所報案，留下傷勢等證據，但此案仍不起訴。（圖／讀者提供）

圖文／CTWANT

中部知名醫美整形診所已婚的L姓院長，被控與美少女高中生辛蒂（化名）交往數年後，涉嫌家暴、逼墮胎，甚至在一次激烈爭吵後，性侵辛蒂；事後，L找了一位知名律師，對辛蒂嗆道：「只要打聽我X律師，哪個黑道大哥不認識我」！逼迫她拿錢、簽保密協定，但她事後越想越不甘願，因此性侵案即使不起訴、再議被駁回，她還是聲請准許自訴，要到法院與L輸贏。

辛蒂被L院長帶到汽車旅館拘禁，確認她有服下墮胎藥，沒想到她藥物過敏，痛到昏倒，冷血的L竟然將她「丟包」在林新醫院急診室，最後，辛蒂還是得動手術才能處理掉L的骨肉。

這起事件發生後，辛蒂雖然在經濟上必須依賴L，兩人還在一起，但感情降至冰點，她懷疑L另結新歡，於是跟監L，結果親眼見到他帶著別的女生進汽車旅館。辛蒂說，當小三已經很沒自尊了，又被劈腿，這段感情讓她心灰意冷，於是主動提分手。

但L是那種他可以甩別人，但不容許女人不要他的「霸道院長」，雙方發生激烈爭吵，L用很多貶低辛蒂的詞彙羞辱她，還嗆道：「沒有我，妳他媽的什麼都不是」！而好幾次吵到最後，表面斯文、有禮的院長，竟然揮拳動粗。

院長性侵羅生門2／醫美名醫幹這事不起訴　律師稱黑道大哥認識我惹議

▲辛蒂遭L院長呼巴掌，臉上瘀青，她表示自從被逼墮胎後，L像是變了個人，會對她施暴。（圖／讀者提供）

辛蒂說，L第一次家暴，發生在辛蒂手術後的第二天，那次她被嚇傻了，根本不知道怎麼反應。還有一次，因為辛蒂接了一個平面模特兒的拍攝工作，L不准自己的女人拋頭露面，為此又打了她一頓。

當女方主動提分手那次，L死命掐著辛蒂的脖子，然後呼巴掌，接著，他竟然將辛蒂拖到廁所要做愛，辛蒂拒絕、也出手阻擋，奈何體型、力氣都不敵身材高大的L，再加上被打怕了，於是L性侵得逞；事後，L的解釋是：「打那一炮是為了挽回兩人的感情」。

當下辛蒂奪門而逃，跑去找一個社會上認識的姐姐求助，隔天，辛蒂在姐姐陪同下報警。接到傳票，L也慌了！委任台中市知名度相當高的某律師，與辛蒂談和解。一開始，對方出價一百萬，但辛蒂在姐姐的斡旋下，和解金額增加到280萬，辛蒂說：「他們談判過程，我感覺自己像是商品，被討價還價，我實在不願意接受，因為，以他對我的傷害之深，跟他的經濟能力，至少應該賠個一千萬才夠！」

但是，這位知名律師恐嚇道：「只要打聽我X律師，哪個黑道大哥不認識我」，這樣的言詞，對辛蒂來說，的確會產生威嚇作用；於是，她簽下和解書，接受保密條款。

而這起性侵案，檢方不起訴，事情原本應該落幕，但因為L嗆道：「我一個醫師，小三、小四、小五很正常…我男生頂多道德上瑕疵，公開之後，妳名聲也毀了，看誰要妳…」。就為了這些瞧不起人的話，辛蒂聲請再議，被駁回後，繼續委任律師提出「聲請准許自訴」，她想到法庭跟L輸贏。

這起性侵案，因各說各話，猶如羅生門。辛蒂委任律師表示，L能獲得不起訴，係因為台中地檢署檢察官認為，雖可確認被告與告訴人曾有婚外情及性關係，但就強迫墮胎、強制、強制性交及恐嚇等指控，因通訊紀錄、監視器畫面、醫師及證人證述不足以排除合理懷疑，認定犯罪嫌疑不足而予不起訴。

不過，告訴人質疑，檢方過度著重對其不利證據，卻未完整綜合驗傷報告、精神科診斷、錄音及雙方互動等證據的整體關聯性，也未深入調查相關矛盾與疑點，對部分證據採信標準前後不一，逕以「罪證有疑，利於被告」原則作成不起訴，致使多項重要事證未獲充分評價，引發外界對偵查是否周延的質疑。

對此，L院長委任律師代為回應，強調所謂的性侵案，都已經不起訴，再議也駁回，基本上是確定了，至於辛蒂提告傷害、教唆墮胎等案，也都不起訴，司法已經還L院長公道了，當事人希望一切「到此為止」。

至於辛蒂指控律師嗆黑道，律師解釋，是辛蒂先表示她認識某江湖大佬的孫子，如何如何，他才勸小女生說：「這位大佬是我的結拜兄弟」，而辛蒂又嗆說要找徵信社蒐證，他好心勸說，很多徵信社有黑道背景，最好不要碰，免得被黑吃黑，言談之中有提到他因為工作關係認識很多大哥級人物，若完整聽完整個對話，就知道他不是在恐嚇、威脅。

延伸閱讀
娛樂報報／安俊朋跟林嘉威玩西裝誘惑！驚見「他加戲偷親」現場被公審
堅守音樂夢1／曾與陳奕迅一同入圍金曲歌王　許書豪現身F✦FOREVER和音群
原始連結

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
川普世足頒獎硬擠合照！　全場8萬人狂噓
快訊／台股又崩！反彈失利　10檔殺跌停
梅西賽後哭了！　坦言：西班牙表現得更好
台股修正近6000點　法人：5類股率先反彈就是落底訊號
西班牙擊敗「丟臉」阿根廷奪世足冠軍　BBC盛讚：這是足球的勝
19歲亞馬爾奪冠後超反差！　甜摟女友狂吃披薩
學霸女副理月薪5.5萬！入職115天操到腦中風　公司判賠12
進球被裁判沒收！梅里諾賽後傻眼吐真話：我不知道哪裡犯規
致癌油風暴！3萬筆流向「快速查詢」一次看懂

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

台中龍井雞寮暗夜大火！恐怖橘紅火舌四竄　撲滅尋獲男性焦屍

宜蘭金紙行深夜陷火海　消防架梯救10人…67歲婦送醫不治

快訊／板橋公寓2F竄火舌！1男救出無心跳　緊急送醫搶救中

學霸女副理月薪5.5萬！入職115天操到腦中風　知名酒商判賠1228萬

高中妹控名醫逼墮胎　律師嗆：哪個黑道大哥不認識我

已婚名醫追高中妹　遭控囚禁逼墮胎

西北大飯店舊址大火6人全獲救　外籍移工自責…消防讚：你做得很好

宜蘭金紙行深夜火警「一度10人受困」！老婦無生命跡象搶救中

台灣大道建築物大火「已4人獲救」！中風老母待救援

台灣大道建築物大火「已4人獲救」！中風老母待救援

王建民登板對決蔡其昌　首次啟用ABS！場邊齊喊「不要換」

昨卓榮泰、韓國瑜同框　今賴清德現身！明星賽蕭煌奇開球嗨翻4萬人

餐廳服務生傳話「黃總請妳去包廂」　陸女嚇到不吃「馬上閃人」

駭人畫面曝！高雄後勁溪成「魚屍地獄」　水利局急撈300kg揭原因

毒駕撞6車釀1死3傷！賓士女蹲坐路邊辯稱使用「美沙酮」　高大成說重話了

陳傑憲電梯遇草蜢竟沒認出！還邀「明天來看球」　事後尷尬爆笑

台中豐原「7車連環撞」！男騎士遭夾擊重傷　命危搶救中

媽一開門驚見狗狗石化定格　超心虛眼神網笑翻

林威助猛碰151公里讓高志綱驚艷　笑虧張奕：年底要被扣薪

等紅燈遭撞！高雄雙載情侶骨折　毒駕男被搜出21顆喪屍煙彈

台中龍井雞寮暗夜大火！恐怖橘紅火舌四竄　撲滅尋獲男性焦屍

宜蘭金紙行深夜陷火海　消防架梯救10人…67歲婦送醫不治

快訊／板橋公寓2F竄火舌！1男救出無心跳　緊急送醫搶救中

學霸女副理月薪5.5萬！入職115天操到腦中風　知名酒商判賠1228萬

高中妹控名醫逼墮胎　律師嗆：哪個黑道大哥不認識我

已婚名醫追高中妹　遭控囚禁逼墮胎

西北大飯店舊址大火6人全獲救　外籍移工自責…消防讚：你做得很好

宜蘭金紙行深夜火警「一度10人受困」！老婦無生命跡象搶救中

台灣大道建築物大火「已4人獲救」！中風老母待救援

台灣大道建築物大火「已4人獲救」！中風老母待救援

鉅聞民調／李四川支持度50.85%、蘇巧慧44.06%　李11選區普遍領先

普丁接見北韓外交部長！　感謝「金正恩派兵」支援俄烏戰爭

可能有新颱風　模擬路徑曝

Netflix 有望推「免費會員」方案？執行長鬆口：部分市場可行

川普世足頒獎硬擠合照！　全場8萬人狂噓

國巨、禾伸堂都淪陷！被動元件10檔殺跌停　台股翻黑跌逾600點

熱情甩髮依舊柔順！李多慧分享夏日護髮習慣　9月化身一日店長

梅西賽後哭了！沒能帶阿根廷衛冕　坦言西班牙表現得更好

快訊／日劇男神閃電宣布當爸！低調娶圈外妻新婚1年　喜迎第一胎

台中龍井雞寮暗夜大火！恐怖橘紅火舌四竄　撲滅尋獲男性焦屍

【偶只負責可愛】柴犬坐副駕「度估」 還會被自己嚇醒XD

社會熱門新聞

西北飯店大火6人獲救　消防慰自責移工

已婚名醫追高中妹　遭控囚禁逼墮胎

知名酒商女副理上班115天　被操到腦中風

台中建築大樓晚間大火！6人困頂樓揮手求救

人夫偷吃超嫩女同事！在工作場所發生關係

台灣大道建築物大火「已4人獲救」　1人待救援

新北美女遭槍抵太陽穴性侵「不做愛就斃了妳」　司機判決驚天逆轉

宜蘭金紙行深夜火警　老婦無生命跡象

即／台積電F20廠爆工安意外！交管工人遭大貨車輾斃

台南5寶媽「毒品換友人托育」！1兒發展遲緩

台中男加班遇死劫　遭毒駕賓士女猛撞　

台中7車連環撞釀1死3傷　肇事賓士女毒駕

假少東包場酒店妹3個月詐欺判刑

恐怖畫面曝！高雄後勁溪淪「魚屍地獄」

更多熱門

關鍵字：

周刊王

讀者迴響

熱門新聞

果園撿到外來種　收編後愛到膨脹

世界盃冠軍戰爆全武行！

野生「百億千金」現蹤台北吃東區粉圓

梅西連霸夢碎！西班牙1比0氣走阿根廷封王

吳宗憲震撼首認已離婚12年！財產全留給張葳葳

今「雨最大」　午後全台溼答答

法院認證賣淫「9頭身美女」消失10年吐心聲

梅西淚崩了！世界盃最後一舞落幕

川普全球關稅到期　「新關稅」60國改徵12.5％

手背癢狂抓3年「長出一層盔甲」！醫師曝成因

亞馬爾賽後主動擁抱梅西

19歲封神！亞馬爾奪世界盃創史上第一

梅西vs.亞馬爾　超級電腦看好西班牙奪冠

西北飯店大火6人獲救　消防慰自責移工

吳宗憲離婚12年！吳姍儒幫辦離婚手續　本人親揭分開原因

更多

最夯影音

更多
王建民登板對決蔡其昌　首次啟用ABS！場邊齊喊「不要換」

王建民登板對決蔡其昌　首次啟用ABS！場邊齊喊「不要換」
昨卓榮泰、韓國瑜同框　今賴清德現身！明星賽蕭煌奇開球嗨翻4萬人

昨卓榮泰、韓國瑜同框　今賴清德現身！明星賽蕭煌奇開球嗨翻4萬人

餐廳服務生傳話「黃總請妳去包廂」　陸女嚇到不吃「馬上閃人」

餐廳服務生傳話「黃總請妳去包廂」　陸女嚇到不吃「馬上閃人」

駭人畫面曝！高雄後勁溪成「魚屍地獄」　水利局急撈300kg揭原因

駭人畫面曝！高雄後勁溪成「魚屍地獄」　水利局急撈300kg揭原因

毒駕撞6車釀1死3傷！賓士女蹲坐路邊辯稱使用「美沙酮」　高大成說重話了

毒駕撞6車釀1死3傷！賓士女蹲坐路邊辯稱使用「美沙酮」　高大成說重話了

熱門快報

連續簽到抽《伊藤潤二展》

連續簽到抽《伊藤潤二展》

即日起至8/30，下載新聞雲APP，連續簽到抽《伊藤潤二展》雙人門票！

第二彈來啦！抽愛麗絲夢遊仙境門票

第二彈來啦！抽愛麗絲夢遊仙境門票

即日起至8/19止，下載新聞雲APP，連續簽到抽《愛麗絲夢遊仙境門票》門票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday新聞雲APP「聽」新聞

ETtoday新聞雲APP「聽」新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

王牌營養師親自下海研發！

王牌營養師親自下海研發！

「文里補習班」開課啦！王牌營養師幫你補充應援，輕鬆為生活添加營養！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面