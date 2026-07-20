高中妹控名醫逼墮胎　律師嗆：哪個黑道大哥不認識我

▲辛蒂遭L院長拖到廁所性侵，事後到派出所報案，留下傷勢等證據，但此案仍不起訴。（圖／讀者提供）

圖文／CTWANT

中部知名醫美整形診所已婚的L姓院長，被控與美少女高中生辛蒂（化名）交往數年後，涉嫌家暴、逼墮胎，甚至在一次激烈爭吵後，性侵辛蒂；事後，L找了一位知名律師，對辛蒂嗆道：「只要打聽我X律師，哪個黑道大哥不認識我」！逼迫她拿錢、簽保密協定，但她事後越想越不甘願，因此性侵案即使不起訴、再議被駁回，她還是聲請准許自訴，要到法院與L輸贏。

辛蒂被L院長帶到汽車旅館拘禁，確認她有服下墮胎藥，沒想到她藥物過敏，痛到昏倒，冷血的L竟然將她「丟包」在林新醫院急診室，最後，辛蒂還是得動手術才能處理掉L的骨肉。

這起事件發生後，辛蒂雖然在經濟上必須依賴L，兩人還在一起，但感情降至冰點，她懷疑L另結新歡，於是跟監L，結果親眼見到他帶著別的女生進汽車旅館。辛蒂說，當小三已經很沒自尊了，又被劈腿，這段感情讓她心灰意冷，於是主動提分手。

但L是那種他可以甩別人，但不容許女人不要他的「霸道院長」，雙方發生激烈爭吵，L用很多貶低辛蒂的詞彙羞辱她，還嗆道：「沒有我，妳他媽的什麼都不是」！而好幾次吵到最後，表面斯文、有禮的院長，竟然揮拳動粗。

▲辛蒂遭L院長呼巴掌，臉上瘀青，她表示自從被逼墮胎後，L像是變了個人，會對她施暴。（圖／讀者提供）

辛蒂說，L第一次家暴，發生在辛蒂手術後的第二天，那次她被嚇傻了，根本不知道怎麼反應。還有一次，因為辛蒂接了一個平面模特兒的拍攝工作，L不准自己的女人拋頭露面，為此又打了她一頓。

當女方主動提分手那次，L死命掐著辛蒂的脖子，然後呼巴掌，接著，他竟然將辛蒂拖到廁所要做愛，辛蒂拒絕、也出手阻擋，奈何體型、力氣都不敵身材高大的L，再加上被打怕了，於是L性侵得逞；事後，L的解釋是：「打那一炮是為了挽回兩人的感情」。

當下辛蒂奪門而逃，跑去找一個社會上認識的姐姐求助，隔天，辛蒂在姐姐陪同下報警。接到傳票，L也慌了！委任台中市知名度相當高的某律師，與辛蒂談和解。一開始，對方出價一百萬，但辛蒂在姐姐的斡旋下，和解金額增加到280萬，辛蒂說：「他們談判過程，我感覺自己像是商品，被討價還價，我實在不願意接受，因為，以他對我的傷害之深，跟他的經濟能力，至少應該賠個一千萬才夠！」

但是，這位知名律師恐嚇道：「只要打聽我X律師，哪個黑道大哥不認識我」，這樣的言詞，對辛蒂來說，的確會產生威嚇作用；於是，她簽下和解書，接受保密條款。

而這起性侵案，檢方不起訴，事情原本應該落幕，但因為L嗆道：「我一個醫師，小三、小四、小五很正常…我男生頂多道德上瑕疵，公開之後，妳名聲也毀了，看誰要妳…」。就為了這些瞧不起人的話，辛蒂聲請再議，被駁回後，繼續委任律師提出「聲請准許自訴」，她想到法庭跟L輸贏。

這起性侵案，因各說各話，猶如羅生門。辛蒂委任律師表示，L能獲得不起訴，係因為台中地檢署檢察官認為，雖可確認被告與告訴人曾有婚外情及性關係，但就強迫墮胎、強制、強制性交及恐嚇等指控，因通訊紀錄、監視器畫面、醫師及證人證述不足以排除合理懷疑，認定犯罪嫌疑不足而予不起訴。

不過，告訴人質疑，檢方過度著重對其不利證據，卻未完整綜合驗傷報告、精神科診斷、錄音及雙方互動等證據的整體關聯性，也未深入調查相關矛盾與疑點，對部分證據採信標準前後不一，逕以「罪證有疑，利於被告」原則作成不起訴，致使多項重要事證未獲充分評價，引發外界對偵查是否周延的質疑。

對此，L院長委任律師代為回應，強調所謂的性侵案，都已經不起訴，再議也駁回，基本上是確定了，至於辛蒂提告傷害、教唆墮胎等案，也都不起訴，司法已經還L院長公道了，當事人希望一切「到此為止」。

至於辛蒂指控律師嗆黑道，律師解釋，是辛蒂先表示她認識某江湖大佬的孫子，如何如何，他才勸小女生說：「這位大佬是我的結拜兄弟」，而辛蒂又嗆說要找徵信社蒐證，他好心勸說，很多徵信社有黑道背景，最好不要碰，免得被黑吃黑，言談之中有提到他因為工作關係認識很多大哥級人物，若完整聽完整個對話，就知道他不是在恐嚇、威脅。

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