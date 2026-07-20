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俄軍飛彈襲土耳其貨輪釀5死5失蹤　船上滿載穀物

記者張靖榕／綜合報導

烏克蘭海軍19日表示，俄羅斯對一艘土耳其擁有、載運穀物的貨輪發射3枚巡弋飛彈，造成5名船員死亡、5人失蹤。烏方譴責，這是俄軍蓄意攻擊毫無武裝的民用船隻。

▲土耳其擁有的貨輪遭俄軍飛彈襲擊。（圖／翻攝X）

▲土耳其擁有的貨輪遭俄軍飛彈襲擊。（圖／翻攝X）

法新社報導，烏克蘭海軍指出，遭攻擊的是懸掛幾內亞比索國旗的高登李奧號（Golden Leo）貨輪，事發時正載運穀物駛離戰區。

烏克蘭海軍表示，俄軍共發射3枚巡弋飛彈攻擊高登李奧號，並批評這是「針對毫無武裝、懸掛外國國旗，而且完全不具軍事威脅的平民船隻所發動的蓄意攻擊」。

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俄羅斯俄軍土耳其貨輪烏克蘭基輔

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