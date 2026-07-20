俄軍飛彈襲土耳其貨輪釀5死5失蹤　船上滿載穀物

#BREAKING Another foreign-flagged vessel takes a direct hit from a Russian missile in Odesa port. Enormous fire - the strike appears to have landed squarely on the bridge. No firefighting equipment in sight. Appears planned and targeted. Ships are being picked off like flies on a… pic.twitter.com/Fs7UBayqxD— Michael Bociurkiw (@WorldAffairsPro) July 19, 2026
記者張靖榕／綜合報導
烏克蘭海軍19日表示，俄羅斯對一艘土耳其擁有、載運穀物的貨輪發射3枚巡弋飛彈，造成5名船員死亡、5人失蹤。烏方譴責，這是俄軍蓄意攻擊毫無武裝的民用船隻。
▲土耳其擁有的貨輪遭俄軍飛彈襲擊。（圖／翻攝X）
法新社報導，烏克蘭海軍指出，遭攻擊的是懸掛幾內亞比索國旗的高登李奧號（Golden Leo）貨輪，事發時正載運穀物駛離戰區。
烏克蘭海軍表示，俄軍共發射3枚巡弋飛彈攻擊高登李奧號，並批評這是「針對毫無武裝、懸掛外國國旗，而且完全不具軍事威脅的平民船隻所發動的蓄意攻擊」。
讀者迴響