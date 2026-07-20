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10年狂換6人！英新首相今就任　柏南「專注內政」派大咖迎戰川普

▲▼英國工黨新任黨魁柏南（Andy Burnham）將接任首相。（圖／路透）

▲英國工黨新任黨魁柏南（Andy Burnham）將接任首相。（圖／路透）

記者張方瑀／綜合報導

英國前首相施凱爾在黨內逼宮下黯然退場後，執政黨工黨新任黨魁柏南（Andy Burnham）將於20日正式接下首相重擔。面對國內動盪的政局，柏南預計將施政重心鎖定「內政」與地方發展；至於複雜的國際局勢，外界預期他將委由重量級的外交及國防大臣坐鎮，以此迎戰作風強勢的美國總統川普與地緣政治挑戰。

10年換6相　新任閣揆矢言終結混亂、重建信任

根據白金漢宮與唐寧街的規劃，施凱爾（Keir Starmer）將先於20日上午在首相官邸發表卸任演說，隨後前往晉見國王查爾斯三世（Charles III）正式遞交辭呈。緊接著，查爾斯三世將接見柏南，並正式邀請他籌組新政府。在承擔這項國家重任後，柏南將首度以「英國新首相」的身分，在唐寧街對全國民眾發布談話。

柏南幕僚團隊透露，他的首場首相演說將以樂觀的基調收尾，期盼帶領英國人民再次懷抱希望、團結向前。不過，他也將直球對決英國社會當前的困境，呼籲各界誠實面對現實挑戰、深刻反思，並展現政府採取行動的決心以重建大眾信任。

值得注意的是，柏南將在演講中坦言，他已確實「深切意識到」自己是英國短短10年內的第6位首相。面對國家領導人如此頻繁的更迭，他強調英國現在極度需要穩定與負責任的政治態度，且這種政治穩定必須建立在「能夠實質改善民眾生活」的基礎上。

施凱爾黯然下台　高人氣「曼徹斯特市長」華麗轉身

回顧前首相施凱爾的執政路，他在2024年7月帶領工黨贏得國會大選、重掌政權，近期卻因施政成效頻遭外界批評、人事爭議不斷，加上工黨在多場選舉中吞敗，最終引爆黨內逼宮危機。施凱爾於今年6月22日宣布請辭黨魁，並宣告不參與補選。

▲▼英國首相施凱爾（Keir Starmer）。（圖／路透）

▲英國前首相施凱爾（Keir Starmer）。（圖／路透）

相較之下，曾於2017年5月至2026年6月擔任曼徹斯特市長、在英格蘭北部累積超高人氣的柏南，挾帶絕大多數黨籍國會議員與產業工會等友好組織的鼎力支持，於7月17日順利奪下工黨黨魁寶座，並在今日正式入主唐寧街。

兌現權力下放承諾　「首相府北部辦公室」同日啟動

為了展現對內政的重視，柏南預計自20日下午起陸續公布新內閣名單。同時，他為促進各地區均衡發展所設立的「首相府北部辦公室」，也預計將於同日在曼徹斯特正式開始運作。

此舉是柏南推動「權力下放」的重要施政規劃之一，意在縮小英國區域間的經濟與社會發展差距。儘管類似的願景在過去保守黨執政時期與施凱爾任內皆曾推動過，但外界高度關注，這位擁有豐富地方治理經驗的前市長，如今是否能從首相的高度為英國政經社會開創新局。

強勢聚焦內政　重量級外相成國際戰略關鍵

由於柏南已明確表態，未來施政方針將以「內政」為絕對核心，這也讓他的外交與國防人事布局成為國際關注焦點。

在英國亟需重振國內經濟的當下，面對美國總統川普（Donald Trump）強勢的重返執政，以及複雜多變的全球局勢，柏南任命的外交大臣與國防大臣是否具備足夠的國際份量與手腕來穩住英國的地位，將是新政府上任後的首波重大考驗。

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