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已婚名醫追高中妹　遭控囚禁逼墮胎

中部某知名整形醫美診所院長，遭控強逼小三墮胎、性侵。（圖／擷取醫美診所官網）

▲中部某知名整形醫美診所院長，遭控強逼小三墮胎、性侵。（圖／擷取醫美診所官網）

圖文／CTWANT

中部某知名整形外科診所L姓院長，2020年與未成年美少女辛蒂（化名）交往，不愛戴套的L，在「鬧出人命」後逼迫辛蒂墮胎，甚至為了確認她按照療程吃下口服墮胎藥，竟將她拘禁在汽車旅館整整兩天，期間辛蒂因藥物過敏，痛到暈倒，L竟將她丟包在林新醫院急診室，讓她看透這薄悻的男人，最後，兩人因為一起猶如羅生門的性侵案對簿公堂，纏訟至今。

長相與身材均堪稱美艷的辛蒂說：「2020年，我高三、十七歲，透過交友軟體認識L，他很有心機，不但謊報未婚，更隱瞞醫師身分，騙說是普通生意人；而且，他為了把妹謊報年齡，明明當年已經四十出頭了，卻聲稱僅34歲，因為他長得高大帥氣，在殷勤追求下，我們很快墜入情網，第一次發生性關係時，我才十七歲、未成年。」

院長性侵羅生門1／隱婚裝年輕追女高中生　名醫囚禁小三逼吞墮胎藥

▲辛蒂在網路社交平台上發現竟有少女跟她一樣，與L院長交往過，並遭始亂終棄。（圖／讀者提供）

老家在南部的辛蒂，為愛刻意選填台中學校，好跟情人有多點的時間相聚，但因為L代言自家生技公司醫美產品，經常在媒體曝光，辛蒂才知道她的「爹地」（兩人之間的暱稱）是個整形醫美診所的院長。她覺得被騙，萌生分手念頭，這時L竟抱著她哭：「寶寶，妳年紀太小，我是為妳好，不能公開戀情」。

辛蒂一時心軟，繼續在校園外與L持續秘密戀情。可是，他的愛車副駕駛座總有些女人留下的蛛絲馬跡，辛蒂質疑，但L這時還不願承認已婚，他編了個故事，說有個交往多年女友，其實感情已淡，就像「家人」一樣，他早就想分手，但怕對方走極端，會自殺，因此必須慢慢來，再給他時間處理這個問題；對此，辛蒂笑著說：「為什麼渣男編的故事都那麼像」。

但她戀愛腦，也信了！畢竟L是半公眾人物，經常接受媒體採訪，要查他的相關訊息很容易，過沒多久，辛蒂就知道L已婚；就在辛蒂想分手時，她竟發現自己懷孕了，更糟糕的是，原本她課餘時間在瑜珈教室兼差當老師，懷孕之後必須辭職，加上因為L不喜歡她唸的科系，逼迫休學，重考醫學相關科系，她失去了打工的收入、失去原有的校園生活，人生只剩下一段殘破的婚外情。

年輕的辛蒂傻傻想，如果為L生個孩子，是否有機會與他步入禮堂，他不是說與妻子沒感情嗎？要她等待，說會給一個交代。但「生下孩子」這句話一提出，L竟然露出她從沒看過的猙獰面孔，逼迫辛蒂墮胎。

L也不演了！直接嗆道：「如果妳不墮胎，我讓我太太告你妨害家庭，幾十萬、上百萬，妳賠得起嗎？」L直白的說，孩子他不會認，也不會出錢養，「難道妳下半生要被一個不被祝福的孩子拖累嗎？」

辛蒂懷了L院長的小孩，約七、八週時，被逼著墮胎。（圖／讀者提供）

▲辛蒂懷了L院長的小孩，約七、八週時，被逼著墮胎。（圖／讀者提供）

威脅之後，他承諾辛蒂，只要墮胎，每月給四萬元生活費。辛蒂強調，高三、大一這兩年的交往，都沒有拿對方錢，是因為她休學、懷孕無法工作，才接受對方的生活費，因此，對於L聲稱她被「包養」，完全是在抹黑她。

辛蒂就在半推半就之下，讓L用保時捷載到婦產科墮胎，而且，他還不准辛蒂用健保卡，直接現金付費。因為當時辛蒂懷孕6到7週，婦科醫師建議口服墮胎藥，她當著醫師吃下第一劑，之後還有兩天的療程，必須連續按時服用好幾劑，沒想到L竟然將她拘禁在台中市向上路某汽車旅館，確保流產。

最令人髮指的是，辛蒂因為藥物過敏，在汽車旅館痛到暈倒，身為醫師的L，竟將她載到林新醫院的急診室丟包，因他怕醫界朋友認出來。這次，讓辛蒂看透這男人的薄悻，兩人關係更加惡化。

更讓辛蒂感到噁心的是，她在社交軟體上，發現有個女生跟她有同樣的際遇，她19歲被L隱婚追求，一開始溫柔體貼，天天噓寒問暖，但玩膩了就變一張臉，而且女生想分手，還遭到威脅，辛蒂與對方聯繫，確認兩人曾經愛過的渣男，就是同一人。

對此，L院長委任律師代為回應，強調所謂的性侵案，都已經不起訴，再議也駁回，基本上是確定了，至於辛蒂提告傷害、教唆墮胎等案，也都不起訴，司法已經還L院長公道了，當事人希望一切「到此為止」。

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