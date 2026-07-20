體育界最強冥燈！川普「大讚梅西」阿根廷遭絕殺　力挺3隊全輸

▲2026世界盃由美國總統川普親自頒發冠軍獎盃。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

2026年世界盃足球賽圓滿落幕，衛冕軍阿根廷在延長賽失手，最終以0比1不敵西班牙，無緣連霸抱回大力神盃。美國總統川普（Donald Trump）賽前高調表態支持阿根廷，沒想到這也讓他再次發威，成為體育界的超級反指標，因為他近期親臨現場加油的三支球隊，最終竟然全都吞下敗仗！

盛讚梅西「史上最偉大」 川普賽前押寶阿根廷

根據《今日美國》報導，川普19日親赴大都會人壽體育場（MetLife Stadium），與國際足總（FIFA）主席因凡提諾（Gianni Infantino）同台觀賽。

他賽前接受《福斯新聞》專訪時被問及看好誰能拿下勝利，他坦言自己為了這題想了很久，「我知道自己一定會被問到這個問題。阿根廷總統是我的好朋友，他表現得非常出色。我只能說，你真的很難不去押寶梅西（Lionel Messi）。」

▲梅西與川普握手。（圖／路透）



除了透露小兒子拜倫（Baron）是個超級足球迷，川普也對梅西在上一場對陣英格蘭的致勝助攻讚不絕口，「我看了那記傳球……我想應該稱之為傳球吧……簡直太完美了！我還看了之前他擺脫防守隊員的方式，他被緊緊守死，突然間他就甩開所有人。很難不看好梅西，他太棒了，絕對是史上最偉大的球員之一。」

阿根廷連霸夢碎 延長賽遭西班牙絕殺

就在梅西挑戰世界盃歷史進球王寶座，以及阿根廷尋求衛冕之際，儘管有美國總統的「強力加持」，阿根廷卻在冠軍戰踢到鐵板。面對西班牙的嚴密防守，阿根廷全場被徹底封鎖，在正規時間內竟然連一次射門的機會都沒有。

▲2026世界盃足球賽由西班牙奪冠。（圖／路透）



比賽進入延長賽後，戰況依舊令人窒息，直到第106分鐘，西班牙球星托雷斯（Ferran Torres）成功突破防線攻破球門，這一球也徹底粉碎了阿根廷的連霸美夢。

體育界超強「冥燈」？川普親臨加持3隊全吞敗

隨著阿根廷落敗，川普的「反指標」魔咒再度引發球迷與網友熱議。細數近期國際大賽，只要川普親自到場加油，他支持的球隊似乎都難逃輸球命運。

上個月8日，川普親赴紐約麥迪遜花園廣場（Madison Square Garden）欣賞NBA總冠軍賽第3戰，結果地主紐約尼克隊最終輸給了聖安東尼奧馬刺隊。

今年3月，他也特別前往世界棒球經典賽（WBC）決賽現場，為美國隊搖旗吶喊，沒想到擁有主場優勢的美國隊最終竟以2比3爆冷不敵委內瑞拉。

如今創下「挺3隊全輸」的超狂紀錄，也讓不少體育迷笑稱，各國球隊以後看到川普現身，可能都要先捏把冷汗了。