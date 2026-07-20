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北中部8月演習斷網引爭議　葛如鈞質疑：為何只有北中部

▲北中部8月演習斷網，半小時內手機僅能傳簡訊、通話。（示意圖／記者周宸亘攝）

▲北中部8月演習斷網，半小時內手機僅能傳簡訊、通話。（示意圖／記者周宸亘攝）

記者張靖榕／綜合報導

「2026城鎮韌性（防空）演習」8月將首度演練行動網路受阻，NCC規畫在中部、北部共14個縣市實施30分鐘行動斷網，期間手機僅能使用語音及簡訊，引發外界質疑形同「網路戒嚴」。三大電信業者客服近日也湧入大量詢問電話。對此，國民黨立委葛如鈞質疑，為何只有北中部實際演習斷網，南部縣市卻不用。

NCC規畫8月10日在中部7縣市、8月13日在北部7縣市實施演練，時間均為下午2時30分至3時。演練期間手機將無法使用行動網路，但仍可通話及收發簡訊。

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立委葛如鈞在臉書發文表示，他雖然支持防災與城鎮韌性演習，但反對政府「斷網」的作法。他直言全世界都是在避免斷網，台灣卻要練習斷網，政府應先說明這30分鐘究竟要測試什麼。他質疑，目前沒有法律明文授權NCC可在沒有真實災害的情況下，讓行動數據降速或停用。

葛如鈞也指出，台南、高雄、屏東同樣參與8月7日城鎮韌性防空演習，官方計畫也列有「網路通訊受阻」，卻未實施斷網；若只是抽樣，中部、北部14縣市的選擇標準為何，主管機關至今未說明。

規畫此案的NCC迄今未公開回應外界質疑，而現有3位委員任期將於月底屆滿，下月起恐無委員在任，屆時8月演練恐面臨無人對政策負責的窘境。

三大電信業者也受到波及，上周末客服電話被打爆，用戶除關心影響範圍，也質疑若無法提供網路服務，是否應退還部分月租費。業者表示，相關措施均依主管機關要求執行，只能提前以簡訊通知並安撫用戶，盼降低演練衝擊。

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