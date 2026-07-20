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川普全球關稅到期　「新關稅」60國改徵12.5％

▲川普政府將援引。（圖／路透社）

▲川普政府將援引第301條開徵新關稅。（圖／路透社）

記者張靖榕／綜合報導

美國依據《貿易法》第122條實施的全球10％臨時關稅將於24日到期。外媒分析，白宮可能改以法源更穩固的《貿易法》第301條接棒，率先針對強迫勞動產品加徵關稅，台灣稅率可能落在10％，日本、南韓則可能為12.5％。若301條調查程序來不及完成，美國仍可能再次援引122條延續全球性關稅措施。

美國聯邦最高法院今年2月裁定，川普政府援引《國際緊急經濟權力法》（IEEPA）實施對等關稅違法，白宮隨即改依《貿易法》第122條，以改善貿易收支為由，對全球進口商品課徵為期150天的10％臨時關稅。

隨著122條授權即將屆期，外界普遍預期，美國貿易代表署（USTR）將改用301條推出新一輪關稅。301條授權美國總統針對不公平或歧視性貿易行為加徵關稅或採取其他制裁，也被視為川普關稅政策的核心工具。

首波301條關稅恐將優先鎖定強迫勞動議題。USTR今年6月公布草案，指中國、日本、南韓等約60個國家未積極防止強迫勞動產品流通，擬加徵最高12.5％額外關稅，台灣則可能為10％。若措施上路，全球多數進口商品仍將維持至少10％關稅，也可作為未來推動特定國別關稅的過渡機制。

日本稅率可能由10％提高至12.5％，但因美日已同意將關稅上限控制在15％，美國貿易代表葛里爾也表示將尊重與日本及歐盟達成的協議，日本最終仍可能獲部分減免。

此外，USTR也針對全球產能過剩、對美貿易順差及數位服務稅等議題，對日本、中國、歐盟等16個地區展開301條調查，未來可能推出更多元的關稅措施。《韓國經濟新聞》指出，相較於122條屬臨時措施，301條關稅一旦實施通常較難撤銷，也不像對等關稅能頻繁調整。

301條近期已開始運用，美國15日宣布22日起對巴西加徵25％關稅，理由包括社群媒體審查、非法砍伐及貪腐等問題。巴西估計受影響出口金額約74億美元（約新台幣2200億元），總統魯拉已揚言反制。

川普多次強調，關稅目標是推動製造業回流美國，但最新數據顯示，美國製造業占GDP比重已由2017年第1季的10.7％，降至今年第1季的9.4％。

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