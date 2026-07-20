民進黨元老張俊宏住家遭法拍　律師提2方法解危

圖文／鏡週刊

本刊日前報導民進黨創黨元老張俊宏的黃姓女友去年突然中風癱瘓，由於張、黃二人未有婚姻關係，張無法處分黃名下之資產，導致債務越來越多，住處遭法拍，張恐隨時無家可歸，引發關注。對於張遭受牽連的窘境，律師蕭蒼澤認為仍有方法可減輕張俊宏的壓力。

蕭蒼澤表示，執行程序已提分配表異議訟訴，拍賣價金目前已暫提存，若張俊宏的黃姓女友向法院提出破產聲請獲許可，現有的強制執行程序必須停止。即便房產遭法拍，價金在發放前仍屬債務人，房產拍賣價金1億100萬餘元會被納入破產財團(破產人及其家屬的必要生活費)。破產管理人可以主張將該筆拍賣價金，全數或扣除執行費後，扣押並移交給破產財團，改依破產程序公平分配給所有債權人，並非由單一執行的債權人直接取走。

除了提出破產聲請，蕭蒼澤也認為應提起債務人異議訴訟，依照強制執行法第18條規定，涉及高額利息的部份，可主張該利息債權不存在，蕭表示目前多數債權人提出的債權分配，均係本票裁定，但未有實際金流可證明，他認為張應透過訴訟，在法院許可下，提供擔保，聲請暫停停止強制執行，爭取更多時間釐清債務。

▲律師蕭蒼澤（圖右）認為張俊宏可透過訴訟，爭取時間釐清債務。（翻攝蕭蒼澤臉書）



此外，蕭蒼澤也對彰化銀行提出質疑，他認為張俊宏的女友突發中風，總債權僅6千多萬元的彰銀在明知張周轉不靈的情況下，急於進行法拍，而不給予他緩衝時間出售房產解決債務，最後讓市價1億4千多萬元的房產以一億元低於行情價拍定，再加上黃女士的債務涉及奈及利亞海外黃金詐騙案，蕭蒼澤認為黑幕重重，盼望政府能協助釐清，讓整起事件水落石出。



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