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學霸女副理月薪5.5萬！入職115天操到腦中風　知名酒商判賠1228萬

▲▼ 。（AI協作圖／記者黃宥寧製作，經編輯審核）

▲北市羅姓女子進入國內知名葡萄酒代理商任職，不到4個月即因工作負荷過重中風。（AI協作圖／記者黃宥寧製作，經編輯審核）

記者黃宥寧／台北報導

北市羅姓女子進入知名葡萄酒代理商擔任品牌副理，到職不到4個月，因密集籌辦酒展、晚宴及酒廠活動，還須負責外語口譯，超時工作後在公司昏倒，送醫確診急性腦中風，留下失語、認知及肢體障礙，共求償1344萬3514元。士林地院認，她發病前1個月加班97小時，加上工作壓力及休息不足，促發疾病，判公司賠償1228萬餘元及利息。

該公司為國內知名大型葡萄酒代理商，長期代理多個國際葡萄酒品牌，銷售通路涵蓋五星級飯店、餐廳、量販店、超市及便利商店，在國內酒類市場具有一定規模及知名度。

2019年3月4日31歲的羅女進入公司任職，負責品牌行銷、銷售規劃、外語口譯及管理，月薪5萬5000元，保障年薪14個月。同年6月27日下午，她在公司進行教育訓練及口譯時突然失去意識，送往三軍總醫院急救後，確診急性腦中風，從到職至發病僅3個月又23天。

羅女住院治療至同年7月6日，之後持續就醫及復健，仍留下腦梗塞、完全性失語症、肢體無力及認知障礙等後遺症。她主張，自己原本不熟悉葡萄酒產業，公司卻要求她短時間內立即上手，密集交付酒展、晚宴、酒廠活動及外語口譯等工作，使她長期加班、承受極大壓力。

台大醫院評估，羅女發病前1個月加班超過100小時，發病前數月的月平均加班時數也超過80小時，至少連續17天未休假，還須利用假日參加公司安排的葡萄酒課程及考試，認定長期工作負荷與腦中風具有相當因果關係；勞保局之後也核定其疾病屬於職業病。

羅女原求償581萬6703元，之後擴張至1344萬3514元，包括醫療費、交通費、看護費、勞動能力減損及精神慰撫金等。

公司則否認過勞稱，經核准的加班時數僅49小時，其餘打卡時間、在家研讀葡萄酒資料及下班後處理聯繫事項，均是羅女自行工作，並非公司要求；假日參加的葡萄酒課程也只是鼓勵進修，不應計入工時。

法官認，判斷工作是否促發腦心血管疾病，與勞工能否請領加班費是兩回事，即使未事先申請加班，只要實際提供勞務，仍應納入工作負荷。因此，法院將上下班打卡、活動前後的布置整理、假日課程，以及午休、下班後透過LINE接受交辦等情形一併計算。

法官依出勤紀錄認定，羅女發病前1個月加班97小時，2019年6月幾乎每天工作至晚間10時以後，部分日期甚至到深夜11時59分或隔日凌晨才離開公司。她到職時間短，卻須密集籌辦有亞太區主管及外賓參與的大型活動，還須承擔期限壓力、專業知識及外語即席口譯等高度精神負荷。

法官也指出，雖然97小時未達過勞指引所列的單月加班超過100小時門檻，但羅女同時有工時不規律、休息不足、短期工作過重及精神緊張等情形，不能只看工時數字。公司從出勤紀錄已可發現她長期加班，卻未增加人力、調整工作或減少工作量，甚至已有同事察覺她太過疲累，勸她請假就醫，公司仍未採取必要措施，對職災發生具有過失。

同時另指出，羅女發病前沒有高血壓、糖尿病、心臟病或中風病史，也沒有吸菸、飲酒紀錄，未來10年中風風險僅5％，屬低風險族群。她原本擁有中央大學學士、台北藝術大學碩士學歷，並曾赴波蘭研修，精通英文、西班牙文及波蘭文，但中風後失去外語能力，已無法流暢交談及工作，生活須仰賴他人照顧，並因嚴重失能罹患重度憂鬱症。

不過，法官認定羅女也有10％過失。她在發病前3天已出現感冒及身體不適，同事也曾勸她趕快請假就醫，但她仍持續加班，因此須自行負擔部分責任。

雙方於2022年1月達成勞動調解並終止勞動契約，公司先支付252萬4198元，其中包含40個月工資補償220萬元，但調解範圍不包括本件職災賠償訴訟。法院最後認定羅女損害共1609萬2092元，扣除其10％過失，再抵充公司已支付的220萬元工資補償後，判公司應賠償1228萬2883元及利息。

法官另宣告羅女勝訴部分得假執行，但公司如提出1228萬2883元或同額可轉讓定期存單作為擔保，可免為假執行。全案可上訴。

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