錯過等明年！今天「天門開」天公開放許願　專家曝開運拜法

▲台中樂成宮玉皇上帝。 （圖／楊登嵙提供）

圖文／CTWANT

玉皇大帝，俗稱「天公」，其位居玄穹，上掌三十三天，總樞百神，下握七十二地、四大部洲、億萬生靈，在民間信仰中，是一位至高無上的神祇。民間傳說農曆正月初九日是玉皇大帝的誕辰，六月初七日是玉帝成道稱帝的日子，都是祭拜上天的隆重典禮。

2026年7月20日農曆六月初七日玉帝成道稱帝，盛傳會「天門開」，「天門開」就是天上玉皇大帝這一天天門大開，三界十方神仙都要上天為玉帝拜賀。而民間百姓往往趁這一天，祭拜天公，一來酬謝天公半年來的保佑與賜福，二來乞求天公感念誠意，繼續降福降貴，稱之為「做半年」，被視為補運的好日子，又稱為「補年中運」，最後到了十月十五日「下元節」以後，再來做「謝平安」，感謝上天一年來的庇佑。

[廣告]請繼續往下閱讀...

由於俗信在「天門開」這一天行補運比較有效，因此每到6月初6日夜裡（農曆在晚上11點就是新的一天開始，稱為子時。）(2026年7月19日晚上23點後)到隔天上午，廟裏也特別熱鬧，許多宮廟也因應信眾補運的需求而整夜不關廟門。台灣民間的補運習俗做法各地略有差異，以北部地區為例，最簡單的方式就是民眾自行到寺廟祭拜，另外也會到聘有駐廟道士的廟宇，請道長、法師代為主持儀式。



民眾自行到寺廟祭拜補運，需自備或是向廟宇購買祭品，一般會依照信眾家中男丁女口的人數而準備幾個男女替身，以及一份補運錢，一份米糕（上有一顆龍眼），並按照人數備妥相同數目龍眼乾，擺在祭品盤中祭拜，敬備金紙、水果、餅乾、壽麵等一起祭拜，祈求上天為信眾消災祈福，等到上香祭拜完後，將替身、金紙一起焚化掉。再將龍眼殼剝下，象徵「脫殼脫離離」，將過去的霉運一起去除的意思，並給每位家屬吃下屬於他（她）的那一顆龍眼（福圓），象徵福氣圓滿的意思。



這類補運習俗目前在關渡宮、行天宮、松山慈祐宮、松山慈惠堂、板橋慈惠宮、艋舺龍山寺、艋舺青山王館、艋舺祖師廟、西門町媽祖廟、大稻埕霞海城隍廟、大龍峒保安宮、草屯敦和宮、北港武德宮、新港奉天宮、台南開基玉皇宮、高雄玉皇宮、鳳山天公廟、岡山壽天宮等許多廟宇都相當盛行。

▲補運錢。（圖／楊登嵙提供）

祭品中米糕：有避邪補氣之效。龍眼乾：祭拜完撥去龍眼殼，有金蟬脫殼之意。紙人替身：有將厄運過於替身之意。補運錢：為祈福補運專用金紙。

追求平安、吉祥、幸福、富貴一向是民間普遍的心理，尤其在運途不順、身體欠安時，許多民眾總會祈求神明幫忙來加持、保佑，六月初七日「天門開」，在這天許願、祈福會特別靈驗！因為這天是向上天祈求下半年的第一個願望，願望特別容易實現。

延伸閱讀

▸ 彩券行老闆送熟客彩券「中千萬頭獎」 他一句話被讚爆

▸ 昇陽半導體年月雙增 EPS翻倍！產能再修3成

▸ 原始連結