　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 交通

錯過等明年！今天「天門開」天公開放許願　專家曝開運拜法

明「天門開」補運最有效　民俗專家教你怎麼拜

▲台中樂成宮玉皇上帝。 （圖／楊登嵙提供）

圖文／CTWANT

玉皇大帝，俗稱「天公」，其位居玄穹，上掌三十三天，總樞百神，下握七十二地、四大部洲、億萬生靈，在民間信仰中，是一位至高無上的神祇。民間傳說農曆正月初九日是玉皇大帝的誕辰，六月初七日是玉帝成道稱帝的日子，都是祭拜上天的隆重典禮。

2026年7月20日農曆六月初七日玉帝成道稱帝，盛傳會「天門開」，「天門開」就是天上玉皇大帝這一天天門大開，三界十方神仙都要上天為玉帝拜賀。而民間百姓往往趁這一天，祭拜天公，一來酬謝天公半年來的保佑與賜福，二來乞求天公感念誠意，繼續降福降貴，稱之為「做半年」，被視為補運的好日子，又稱為「補年中運」，最後到了十月十五日「下元節」以後，再來做「謝平安」，感謝上天一年來的庇佑。

[廣告]請繼續往下閱讀...

由於俗信在「天門開」這一天行補運比較有效，因此每到6月初6日夜裡（農曆在晚上11點就是新的一天開始，稱為子時。）(2026年7月19日晚上23點後)到隔天上午，廟裏也特別熱鬧，許多宮廟也因應信眾補運的需求而整夜不關廟門。台灣民間的補運習俗做法各地略有差異，以北部地區為例，最簡單的方式就是民眾自行到寺廟祭拜，另外也會到聘有駐廟道士的廟宇，請道長、法師代為主持儀式。

民眾自行到寺廟祭拜補運，需自備或是向廟宇購買祭品，一般會依照信眾家中男丁女口的人數而準備幾個男女替身，以及一份補運錢，一份米糕（上有一顆龍眼），並按照人數備妥相同數目龍眼乾，擺在祭品盤中祭拜，敬備金紙、水果、餅乾、壽麵等一起祭拜，祈求上天為信眾消災祈福，等到上香祭拜完後，將替身、金紙一起焚化掉。再將龍眼殼剝下，象徵「脫殼脫離離」，將過去的霉運一起去除的意思，並給每位家屬吃下屬於他（她）的那一顆龍眼（福圓），象徵福氣圓滿的意思

這類補運習俗目前在關渡宮、行天宮、松山慈祐宮、松山慈惠堂、板橋慈惠宮、艋舺龍山寺、艋舺青山王館、艋舺祖師廟、西門町媽祖廟、大稻埕霞海城隍廟、大龍峒保安宮、草屯敦和宮、北港武德宮、新港奉天宮、台南開基玉皇宮、高雄玉皇宮、鳳山天公廟、岡山壽天宮等許多廟宇都相當盛行。

明「天門開」補運最有效　民俗專家教你怎麼拜

▲補運錢。（圖／楊登嵙提供）

祭品中米糕：有避邪補氣之效。龍眼乾：祭拜完撥去龍眼殼，有金蟬脫殼之意。紙人替身：有將厄運過於替身之意。補運錢：為祈福補運專用金紙。

追求平安、吉祥、幸福、富貴一向是民間普遍的心理，尤其在運途不順、身體欠安時，許多民眾總會祈求神明幫忙來加持、保佑，六月初七日「天門開」，在這天許願、祈福會特別靈驗！因為這天是向上天祈求下半年的第一個願望，願望特別容易實現。

延伸閱讀
彩券行老闆送熟客彩券「中千萬頭獎」　他一句話被讚爆
昇陽半導體年月雙增　EPS翻倍！產能再修3成
原始連結

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
西班牙vs.阿根廷　最新運彩賠率出爐
脂肪肝放著不管！工程師「3血管全塞死」　醫曝最常見死因
致癌油風暴！3萬筆流向「快速查詢」一次看懂

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

錯過等明年！今天「天門開」天公開放許願　專家曝開運拜法

「玉里臭豆腐」碧潭店排爆！超長人龍畫面曝　在地人曝排隊秘訣

堰塞湖紅色警戒！萬里溪橋今晚10時全面封橋　駕駛人請改行替代道路

快訊／2縣市大雨特報！　最新警戒區域曝

台鐵明午前全線正常行駛　下午視堰塞湖水位滾動調整

萬里溪橋晚間10時起預警性封閉　明晨視水位滾動調整

手背癢狂抓3年「長出一層盔甲」！醫師曝成因：不是濕疹也非黴菌

談戀愛老是內耗？日媒曝「長跑情侶」3個低調習慣　不當黏人精反而更被疼

不追流量了！插畫家閉關半年醒悟：我可以是任何東西

松山機場雷雨當空暫停地面作業　部分航班恐延誤

王建民登板對決蔡其昌　首次啟用ABS！場邊齊喊「不要換」

餐廳服務生傳話「黃總請妳去包廂」　陸女嚇到不吃「馬上閃人」

昨卓榮泰、韓國瑜同框　今賴清德現身！明星賽蕭煌奇開球嗨翻4萬人

駭人畫面曝！高雄後勁溪成「魚屍地獄」　水利局急撈300kg揭原因

毒駕撞6車釀1死3傷！賓士女蹲坐路邊辯稱使用「美沙酮」　高大成說重話了

台中豐原「7車連環撞」！男騎士遭夾擊重傷　命危搶救中

等紅燈遭撞！高雄雙載情侶骨折　毒駕男被搜出21顆喪屍煙彈

陳傑憲電梯遇草蜢竟沒認出！還邀「明天來看球」　事後尷尬爆笑

(無字)畫面曝！台中男把台灣大道當賽道　連環撞「公車慘遭鏟進BRT站」

台中男把台灣大道當賽道釀追撞　公車遭鏟進BRT站！驚悚畫面曝

錯過等明年！今天「天門開」天公開放許願　專家曝開運拜法

「玉里臭豆腐」碧潭店排爆！超長人龍畫面曝　在地人曝排隊秘訣

堰塞湖紅色警戒！萬里溪橋今晚10時全面封橋　駕駛人請改行替代道路

快訊／2縣市大雨特報！　最新警戒區域曝

台鐵明午前全線正常行駛　下午視堰塞湖水位滾動調整

萬里溪橋晚間10時起預警性封閉　明晨視水位滾動調整

手背癢狂抓3年「長出一層盔甲」！醫師曝成因：不是濕疹也非黴菌

談戀愛老是內耗？日媒曝「長跑情侶」3個低調習慣　不當黏人精反而更被疼

不追流量了！插畫家閉關半年醒悟：我可以是任何東西

松山機場雷雨當空暫停地面作業　部分航班恐延誤

39歲梅西封神最後一步！3闖世界盃決賽　追平24年神紀錄

西北大飯店舊址大火6人全獲救　外籍移工自責…消防讚：你做得很好

錯過等明年！今天「天門開」天公開放許願　專家曝開運拜法

希臘男神熬過「馬拉松惡戰」終於封王！　17個月冠軍荒告終

宜蘭金紙行深夜火警「一度10人受困」！老婦無生命跡象搶救中

突現身觀眾席！金明洙近距離寵粉「被拱露腹肌」害羞：安靜安靜

「FUN!嗜100」圓滿閉幕　解鎖百種嗜好、點燃療癒商機

野生「百億千金」現蹤台北吃東區粉圓　拎名牌包嗑平價美食超反差

台灣大道建築物大火「已4人獲救」！中風老母待救援

PS5獨立新作慘被燒！開發者興奮看百則評論...全是玩家轟Sony

【偶只負責可愛】柴犬坐副駕「度估」 還會被自己嚇醒XD

生活熱門新聞

手背癢狂抓3年「長出一層盔甲」！醫師曝成因

巧虎「不是老虎」！1.2萬人震驚：還我童年

HAHABABY被抓到「下架多款商品」　一點導回首頁

巴逆逆畢業美國名校財金系　爆紅後往情色圈發展

一堆人「生病不請病假」寧可用特休！網吐原因

「玉里臭豆腐」碧潭店排爆！超長人龍畫面曝

「整車飲料山」看呆！　超狂大單曝光

今明「雨最大」　午後全台變天

吊車大王「買藍寶堅尼休旅車」當生日禮物

快訊／2縣市大雨特報！最新警戒區域曝

可能有新颱風　預測路徑曝

錯過等明年！今天「天門開」天公開放許願　專家曝開運拜法

颱風季！　又有熱帶擾動發展

黃仁勳喊「未來會高薪」掀轉職潮！水電師傅揭現實面

更多熱門

相關新聞

30歲女私密處腫痛不敢就醫　3天後在ICU搶命

30歲女私密處腫痛不敢就醫　3天後在ICU搶命

私密處紅腫疼痛，許多人因害羞或不好意思就醫，認為忍一忍就會好，但這樣的心態可能付出生命代價。胸腔暨重症科醫師黃軒分享一名30歲女子的真實案例，她起初只覺得會陰部疼痛、微微紅腫，誤以為只是毛囊炎或長膿包，因遲遲不願就醫，短短3天內病情急遽惡化，不僅感染蔓延成壞死性筋膜炎，更引發敗血症與血壓下降，經多次清創手術後，目前仍在加護病房持續治療。黃軒提醒，私密處疼痛若明顯超過外觀程度，或紅腫在短時間內快速擴大，千萬不要再忍耐，應立即就醫，以免錯失救命黃金時間。

「這生肖」本周運勢旺到爆！財運、事業兩得意

「這生肖」本周運勢旺到爆！財運、事業兩得意

黃仁勳喊「未來會高薪」掀轉職潮！水電師傅揭現實面

黃仁勳喊「未來會高薪」掀轉職潮！水電師傅揭現實面

嘴唇一條藍線以為血管！10年後真相曝光嚇壞百萬人

嘴唇一條藍線以為血管！10年後真相曝光嚇壞百萬人

愛爾麗超血汗　小模罹癌「裝胃廔管上班」病逝

愛爾麗超血汗　小模罹癌「裝胃廔管上班」病逝

關鍵字：

周刊王楊登嵙天門開玉帝天公拜拜

讀者迴響

熱門新聞

果園撿到外來種　收編後愛到膨脹

吳宗憲震撼首認已離婚12年！財產全留給張葳葳

法院認證賣淫「9頭身美女」消失10年吐心聲

梅西vs.亞馬爾　超級電腦看好西班牙奪冠

手背癢狂抓3年「長出一層盔甲」！醫師曝成因

性侵殺害17歲女學生！惡狼曝「想當警察」

吳宗憲離婚12年！吳姍儒幫辦離婚手續　本人親揭分開原因

最新運彩賠率出爐　挺西班牙封王

毒駕1死3傷女辯用美沙酮　高大成說重話

巧虎「不是老虎」！1.2萬人震驚：還我童年

愛咬冰塊恐是「身體在求救」！醫師示警食冰癖

周曉涵PO「捷運自拍照」紅到韓國　釣出本人發聲

台中建築大樓晚間大火！6人困頂樓揮手求救

台灣大道建築物大火「已4人獲救」　1人待救援

HAHABABY被抓到「下架多款商品」　一點導回首頁

更多

最夯影音

更多
王建民登板對決蔡其昌　首次啟用ABS！場邊齊喊「不要換」

王建民登板對決蔡其昌　首次啟用ABS！場邊齊喊「不要換」
餐廳服務生傳話「黃總請妳去包廂」　陸女嚇到不吃「馬上閃人」

餐廳服務生傳話「黃總請妳去包廂」　陸女嚇到不吃「馬上閃人」

昨卓榮泰、韓國瑜同框　今賴清德現身！明星賽蕭煌奇開球嗨翻4萬人

昨卓榮泰、韓國瑜同框　今賴清德現身！明星賽蕭煌奇開球嗨翻4萬人

駭人畫面曝！高雄後勁溪成「魚屍地獄」　水利局急撈300kg揭原因

駭人畫面曝！高雄後勁溪成「魚屍地獄」　水利局急撈300kg揭原因

毒駕撞6車釀1死3傷！賓士女蹲坐路邊辯稱使用「美沙酮」　高大成說重話了

毒駕撞6車釀1死3傷！賓士女蹲坐路邊辯稱使用「美沙酮」　高大成說重話了

熱門快報

連續簽到抽《伊藤潤二展》

連續簽到抽《伊藤潤二展》

即日起至8/30，下載新聞雲APP，連續簽到抽《伊藤潤二展》雙人門票！

第二彈來啦！抽愛麗絲夢遊仙境門票

第二彈來啦！抽愛麗絲夢遊仙境門票

即日起至8/19止，下載新聞雲APP，連續簽到抽《愛麗絲夢遊仙境門票》門票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday新聞雲APP「聽」新聞

ETtoday新聞雲APP「聽」新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

王牌營養師親自下海研發！

王牌營養師親自下海研發！

「文里補習班」開課啦！王牌營養師幫你補充應援，輕鬆為生活添加營養！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面