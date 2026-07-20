宜蘭金紙行深夜火警「一度10人受困」！老婦無生命跡象搶救中

記者游芳男、柯振中／宜蘭報導

宜蘭市泰山路一間金紙行19日深夜11點47分發生住宅火警，火勢發生後一度造成10人受困，其中一名受困二樓陽台的老婦人救出時已失去生命跡象，送醫搶救中；另外7名受困民眾則由消防人員架梯救出，詳細起火原因仍待進一步調查釐清。

根據消防單位表示，7月19日深夜11點47分接獲119報案，宜蘭市泰山路337號一間金紙行發生住宅火警，並有民眾受困，立即派遣第一大隊、第四大隊，以及宜蘭、員山、壯圍、羅東等分隊趕赴現場救援。

▲宜蘭金紙行深夜火警，1名婦人無生命跡象送醫搶救。（圖／記者游芳男翻攝）



火勢猛烈 多人受困待援

消防人員於晚間11點55分抵達現場後，立即佈設水線展開灌救，初步掌握有民眾受困二樓陽台等待救援，現場同步展開滅火及搜救作業。

▲▼宜蘭金紙行深夜火警，1名婦人無生命跡象送醫搶救。（圖／記者游芳男翻攝）



20日凌晨0點28分，現場指揮官回報，消防人員已陸續救出10名受困民眾，其中受困二樓陽台的一名老婦人救出時已無生命跡象，隨即由救護車送往陽明交通大學附設醫院急救。

起火原因待查 受困者均平安脫困

除老婦人外，其餘9名受困民眾均由消防人員利用架梯方式順利救出，詳細傷勢及身分仍待進一步確認。消防單位表示，火勢已於凌晨1點10分成功撲滅，至於火警發生原因及財物損失，仍有待火災調查人員進一步鑑識釐清。