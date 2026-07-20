華為昇騰950真機壯觀首秀　各家拚AI大腦控多手、一句話生成PPT

▲華為「最強算力大腦」首次亮相 。（圖／記者任以芳攝）

記者任以芳／上海報導

2026上海世界人工智慧大會（WAIC）於上海世博中心盛大開幕，大陸品牌華為首次公開亮相「昇騰950超節點（Atlas 950 SuperPoD）」真機，成為「鎮館之寶」之一。在軟體與應用端，金山辦公在業界首創「企業大腦」交付落地，「一句話」可生成AI PPT給人靈感。還有來自上海的RoboScience機器科學「首次」亮相大秀「一腦控多手」具身智能黑科技，現場展現30秒極速換手、自主拆紅包，三家企業在各自領域拚「最強AI大腦」。

本屆大會（WAIC）於7月17日至20日在上海世博中心與世博展覽館盛大舉行。本屆大會以「智聯世界 生成未來」為主題，在世博、張江、西岸「三地四館」同步啓幕，總展覽面積超過10萬平方米，1100多家企業集中展示3000多項前沿技術成果，其中超300款AI產品將全球首發，是今年AI領域規格最高、規模最大的國際盛會。

華為「最強算力大腦」：昇騰950超節點真機首亮相

本屆上海人工智能大會出現許多科技亮點，華為昇騰 950 超節點（Atlas 950 SuperPoD）在世界人工智能大會‌上「首次」真機亮相，這項新技術成功把上千張AI晶片完美融合成「同一個超級大腦」，展示在現場視覺效果十分震撼、壯觀，吸引許多觀展民眾拍照打卡。

根據華為發布消息，這項計劃於‌2026 年Q4正式上市‌，標誌著大陸國產AI算力進入萬卡集群時代 ，因此成為本屆展會全場關注度最高的核心焦點，這款產品全新升級的超節點架構，有三大核心優勢。

首先是1024張晶片「跨界合體」，華為透過獨家的硬體架構創新，成功把高達1024張AI晶片串聯在一起，提供1 EFLOPS FP8 、2 EFLOPS FP4澎湃算力，打造出業界規模最大的超節點；記憶體完全共享（統一記憶體編址），華為讓這1024張晶片直接共享高達256TB的超級記憶體空間；晶片間的溝通速度達到每秒兆級（TB）規格，訊息往返時間縮短至驚人的3微秒（1微秒為百萬分之一秒），幾乎是瞬間同步，徹底打破以往算力集群內部的溝通瓶頸。

▲一句話生成PPT讓人快速有靈感，「企業大腦」正式落地應用。（圖／記者任以芳攝）

「企業大腦」來了！一句話生成PPT

2026世界人工智慧大會（WAIC），大陸企業金山辦公「靈犀專業版」的AI PPT生成與美化功能成為吸睛焦點，也是WPS 365升級為一站式AI辦公平台其中一環亮點，被行業稱為「企業大腦」。金山辦公CEO章慶元甚至強調，「下一代軟體的核心競爭力將是「AI Native」，無法理解用戶個性化場景的傳統軟體必將面臨淘汰。」

面向個人使用者，金山辦公工作人員向《東森新媒體ETToday》介紹，自主研發的「靈犀專業版」以項目為單位管理上下文，交付可編輯的Office原生文件。當用戶毫無頭緒時，只需先輸入「一句話」，系統便會研擬相關大綱，快速梳理工作內容，或是化身「編劇與導演」，提供邏輯清晰的故事線大綱，依據語音語義自動匹配專屬的視覺語言體系，讓天下沒有難做的PTT。

工作人員表示，「一句話生成」系統更支援上傳會議記錄、訪談等複雜文檔，直接一鍵完成70%以上的排版工作，針對有底稿的用戶，「PPT美化」功能承諾「不動原始文字與數據結構」，針對視覺效果進行大師級美術優化。相較於市面上多數AI生成後無法二次修改的網頁（HTML）格式，金山辦公深耕辦公領域38年的技術，生成的PPT可以「全原生可編輯格式」，無論是圖表數據、表格屬性還是底圖控件，用戶均可在WPS介面內直接點選修改，非常方便。

▲ 透過機器大腦主控，即使更換不同「靈巧手」都能銜接應用 。（圖／記者任以芳攝）

30s換手即用：「一腦控多手」跨本體靈巧操作

今年通用「具身智能」領域廣受關注，競爭廠家也非常多。來自上海的RoboScience機器科學「首次」亮相WAIC，現場展示自研通用具身大模型Visics、自研的可微多模態物理仿真引擎RoboMirage等多項成果，現場展出開展深度技術演示與沉浸式操作互動。

最引人注目就是RoboScience展示的「一腦控多手」硬核技術，多款不同品牌的靈巧手搭載同一套Visics通用具身大模型，關鍵是「靈巧」抓取。現場示範拆紅包袋、拿出裡面薄紙在放到盤子上，整個過程十分細緻靈活，也別於一般機器人大範圍抓取的能力。

RoboScience工作人員也向記者介紹，這些靈巧手可以全程自主實時感知、自主規劃抓取策略，完成不同屬性物體操作，從剛性工具到柔性物料，從規則形狀到異形物件，甚至能抓取觀眾現場隨機提供的物品，都不需要預設抓取流程。

現場上演「30秒極速換手」，工作人員直接更換不同品牌的靈巧手硬件，無需重新適配，靈巧手即在30秒內被即時識別，流暢執行多類抓取任務。整個換手到再啟動過程壓縮至30秒以內，真正實現「換手即用」，突破具身智能跨本體操控技術，打破了傳統機器人軟硬件深度綁定的局限，也為工業與服務業機器人的規模化量產與靈活部署打開全新想像空間。

▲ 台灣研發管理經理人協會理事長羅仁權教授 。（圖／記者任以芳攝）

打破傳統三大分類 「形體不重要，機器人大腦是核心」

針對市場熱議人形機器人（如小米等）進工廠打螺絲是否會取代傳統工業機器人的問題，台灣研發管理經理人協會理事長羅仁權受訪時也解析，目前各國工業機器人發展超過40年以上，技術極度成熟，核心在於「固定參考座標」以達到極高精度的控制。

他也預言，未來的趨勢是「移動性機器人」，過去工業、人形、協作機器人三足鼎立的分界將會被徹底磨滅與打破，並且舉例以醫療界的達文西手術機器人為例。羅仁權進一步說，目前高昂的價格（在台灣單台高達1億台幣）已形成醫療競賽與獨特的技術堡壘，有沒有必要改成人形值得討論，他認為「垂直應用」才是重點，畢竟患者在乎的是「性能」而非「形體」。

羅仁權強調，未來機器人產業的真正決戰點在於「大腦（AI模型）」，不要去拘泥外在形態。未來比拚的是機器人對環境的知識認知、指令理解、定位能力，以及由「機器腦」協調的肢體執行力，才是顛覆傳統產業、決定未來科技走向的最終關鍵。