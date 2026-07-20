西北大飯店舊址大火6人全獲救　外籍移工自責…消防讚：你做得很好

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停業30年「西北大飯店」大火6人獲救　外籍移工自責…消防：你做得很好

記者白珈陽、董美琪／台中報導

台中市中區台灣大道一段已歇業的「西北大飯店」原址19日晚間發生火警，火勢自3樓竄出，頂樓一度有6名民眾受困。台中市消防局獲報後出動大批消防人車搶救，歷經約1小時救援，受困民眾分4批全數由雲梯車救下，6人意識均清楚，均輕微嗆傷，送往中國醫藥大學附設醫院治療，詳細起火原因仍待火災調查釐清。

消防局表示，晚間9時15分許接獲報案，指台灣大道一段一棟地上5層樓水泥建築發生火災，3樓冒出大量濃煙及火勢，有2男、4女共6人受困頂樓安全區，立即派遣消防及救護人車趕赴現場，同時由警方協助交通管制。

▲▼台中建築大樓晚間大火。（圖／民眾提供）

▲台中建築大樓晚間大火，民眾（紅圈處）揮手待援。（圖／民眾提供）

消防人員抵達後，先部署水線控制火勢，並利用雲梯車展開高空救援。由於火勢猛烈，現場無法同步射水與救人，因此先以雲梯車射水形成防護，避免火焰及高溫波及頂樓受困民眾，再同步救援。

▲▼台中大火，目前已有4人脫困。（圖／記者白珈陽攝）

▲台中大火，6名家人受困頂樓，消防花近1小時全數救出。（圖／記者白珈陽攝，下同）

台中市消防局第三救災救護大隊大隊長詹能傑表示，6名受困民眾約於晚間10時15分開始陸續救出，歷時約1小時完成救援，所幸全員皆無燒燙傷，意識清楚。

大隊長詹能傑指出，6人依序分4批脫困，第一批救出阿嬤的媳婦及孫女；第二批救出92歲阿嬤及外籍看護（阿嬤已故丈夫為西北大飯店第一代經營者）；第三批救出蕭姓大兒子，他是台灣第一批小兒麻痺疫苗副作用受害者；第四批則救出蕭男弟弟及一隻犬隻。

▲▼台中火警，小兒麻痺子救出。（圖／記者白珈陽攝）

▲▼消防分4批利用雲梯車救援，6人意識都清楚送醫。

▲▼台中大火，目前已有4人脫困。（圖／記者白珈陽攝）

▲▼台中大火，目前已有4人脫困。（圖／記者白珈陽攝）

詹能傑表示，現場有位男性外籍移工第一時間先下樓幫忙開門，並向消防人員通報屋內受困人數。雖然他因未能及時將照顧的長者揹下樓而表達很自責，但詹能傑指出，「我跟他說你做得很好，你下來開這個門，去讓大家知道有多少人待救」，值得肯定。

▲▼台中中區已停業約30年的「西北大飯店」深夜失火，台中消防第三救災救護大隊大隊長詹能傑說明。（圖／記者白珈陽攝）

▲台中消防第三救災救護大隊大隊長詹能傑說明。（圖／記者白珈陽攝）

至於火勢為何延燒時間較長，詹能傑表示，該建築歷史悠久，當年建築法規尚未要求耐燃或不燃裝修材料，加上建物正面屬半封閉結構，通風條件有限，影響排煙及搶救作業。此外，火勢延燒至4樓後，部分冷氣室外機內使用的冷媒是可燃的，也因此使得火勢看起來更加猛烈。

詹能傑另指出，救援過程中一度破壞鐵門，才順利將受困的蕭姓男子救下樓，所幸蕭姓大哥的精神狀況還可以。

詹能傑透露，發生火警的建築物前身是西北飯店，是台中知名老建築，過去曾是地方知名飯店，據長輩口述，已故歌手鄧麗君也曾在此演唱，具有一定歷史意義。

消防局表示，6名傷者均送往中國醫藥大學附設醫院接受治療，院方事先配合清空病床，並派遣急診醫師到場協助檢傷，其中高齡92歲阿嬤由醫師陪同送醫。消防人員後續也持續清查建築內是否仍有人員受困，並調查火災發生原因。

▲▼台中大火，目前已有4人脫困。（圖／記者白珈陽攝）

▼建築前身曾是西北大飯店，起火原因仍待調查。（圖／民眾提供）

▲▼台中建築大樓晚間大火。（圖／民眾提供）

台中市中區大誠里里長林志隆表示，起火建築過去為知名的西北飯店，約30年前停止營業，至今已閒置20、30年，目前1、2樓均未作營業使用，整棟建築僅由老闆一家人居住，並未改建為出租套房或其他用途。

林志隆指出，其中92歲第一代老闆夫人因年事已高且曾輕微中風，行動不便，另一名兒子則因腳部麻痺影響行動，所幸目前所有人均已平安獲救，沒有生命危險。

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